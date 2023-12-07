https://ria.ru/20231207/frg-1914438931.html

В Германии потребовали ввести квоты на количество детей—мигрантов в школах

В Германии потребовали ввести квоты на количество детей—мигрантов в школах - РИА Новости, 07.12.2023

В Германии потребовали ввести квоты на количество детей—мигрантов в школах

Министерство культуры немецкой федеральной земли Саксония предлагает ввести квоты, чтобы ограничить число детей-мигрантов в школах на фоне провальных... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:06

2023-12-07T17:06

2023-12-07T17:06

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство культуры немецкой федеральной земли Саксония предлагает ввести квоты, чтобы ограничить число детей-мигрантов в школах на фоне провальных результатов школьного тестирования. Ранее были опубликованы результаты международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), проводимой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно им, уровень знаний у немецких школьников в 2022 году упал до рекордно низких показателей за все время проведения подобных исследований с 2000 года. По данным исследования, одной из главных проблем в школах является высокая доля детей-мигрантов, которые зачастую не говорят дома по-немецки. Так, приблизительно трое из десяти немецких школьников обладают знаниями в математике на уровне "ниже минимального", среди учеников с миграционным прошлым таких результатов в два раза больше. Чтобы справиться с проблемой, нужно ограничить число детей мигрантов в классах, считают в министерстве культуры Саксонии. "Доля школьников с миграционным прошлым не должна превышать 30%", - прокомментировали результаты исследования в пресс-службе саксонского министра Кристиана Пиварца немецкой газете Bild. Издание отмечает, что большинство федеральных земель Германии не предлагают подобных мер, а также жалуются на нехватку кадров.

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в мире, германия, саксония