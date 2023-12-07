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Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год - РИА Новости, 07.12.2023
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16:51 07.12.2023 (обновлено: 17:12 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/frg-1914435432.html
Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год
Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год - РИА Новости, 07.12.2023
Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год
Из-за разногласий в кабинете министров 2024 финансовый год для Германии начнется без согласованного бюджета, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:51
2023-12-07T17:12
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Из-за разногласий в кабинете министров 2024 финансовый год для Германии начнется без согласованного бюджета, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении оказалась переписка чиновников. "Олаф (Шольц, канцлер), (Роберт) Хабек (министр экономики) и (Кристиан) Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии", - цитирует издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст.Тем самым, сообщает издание, кабмин не сумел в положенные сроки согласовать бюджет на следующий год, в результате чего будет введено временное управление бюджетом с начала 2024 года до момента фактического принятия бюджета. В этот период министерствам разрешено тратить средства лишь по случаю крайней необходимости, не разрешается также выделять их на новые проекты.Спор кабмина Германии проходит на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.Дабы выбраться из кризиса, правительство объявило постфактум чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год, отсрочив тем самым действие "долгового тормоза", и восстановив доступ к дополнительной нагрузке на бюджет.
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в мире, германия, экономика
В мире, Германия, Экономика
Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год

Spiegel: правительство ФРГ не смогло согласовать бюджет на 2024 год

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Из-за разногласий в кабинете министров 2024 финансовый год для Германии начнется без согласованного бюджета, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении оказалась переписка чиновников.
«
"Олаф (Шольц, канцлер), (Роберт) Хабек (министр экономики) и (Кристиан) Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии", - цитирует издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст.
Тем самым, сообщает издание, кабмин не сумел в положенные сроки согласовать бюджет на следующий год, в результате чего будет введено временное управление бюджетом с начала 2024 года до момента фактического принятия бюджета. В этот период министерствам разрешено тратить средства лишь по случаю крайней необходимости, не разрешается также выделять их на новые проекты.
Спор кабмина Германии проходит на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).
Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Дабы выбраться из кризиса, правительство объявило постфактум чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год, отсрочив тем самым действие "долгового тормоза", и восстановив доступ к дополнительной нагрузке на бюджет.
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