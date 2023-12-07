https://ria.ru/20231207/fosagro-1914339994.html

"ФосАгро" представила свои достижения на выставке-форуме "Россия"

"ФосАгро" представила свои достижения на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023

"ФосАгро" представила свои достижения на выставке-форуме "Россия"

Группа "ФосАгро" представила свои производственные достижения и социальные проекты в рамках Дня Саратовской области, который прошел на международной... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:27

2023-12-07T13:27

2023-12-07T13:27

саратовская область

балаково

фосагро

апатит

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Группа "ФосАгро" представила свои производственные достижения и социальные проекты в рамках Дня Саратовской области, который прошел на международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба компании. Экспозиция Саратовской области названа "Территория притяжения" и представляет инсталляцию волжской набережной, где в импровизированном уличном кинотеатре посетители могут познакомиться с достижениями региона. Многие из них напрямую связаны с развитием компании "ФосАгро". Так, в городе Балаково расположен производственный комплекс АО "Апатит" (Группа "ФосАгро"), являющийся одним из лидеров в производстве минеральных удобрений. В 2022 году предприятие выпустило более 2,3 миллиона тонн готовой продукции. В текущем году в планах предприятия превысить планку в 2,5 миллиона тонн, говорится в сообщении. "С Саратовской областью "ФосАгро" связывают давние партнерские отношения, в регионе создан комфортный инвестиционный климат. Ежегодно между компанией и правительством области подписывается соглашение о сотрудничестве в области реализации крупных социальных и инвестиционных проектов. В силу своего удачного географического положения, близости к основным аграрным регионам страны Балаковский комплекс в полной мере ориентирован на решение ключевой для компании задачи – обеспечении отечественных аграриев высокоэффективными минеральными удобрениями. Одновременно, компания "ФосАгро" является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Так, отчисления в консолидированный бюджет Саратовской области в 2023 году вновь превысят 2,3 миллиарда рублей", - отметил на церемонии открытия Дня Саратовской области генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что за 10 минувших лет вклад "ФосАгро" в социальное развитие Саратовской области составил более 4,5 миллиарда рублей. Эти средства позволили реализовать многочисленные социальные и благотворительные инициативы компании в области образования, детского и профессионального спорта, здравоохранения, сохранения культурного наследия, поддержки трудового коллектива. Также в рамках деловой программы Дня Саратовской области состоялась экспертная сессия "Переход к экономике замкнутого цикла: опыт, проблемы и перспективы Саратовской области". Участие в ней принял генеральный директор АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг. Он рассказал об опыте перехода предприятия к экономике замкнутого цикла. На сегодняшний день в компании реализуется ряд инициатив по охране атмосферного воздуха, очистке сточных вод и их повторному использованию в производственном цикле. Балаковское подразделение "ФосАгро" – одно из немногих предприятий, которое имеет замкнутую систему водоснабжения, оно не сбрасывает стоки в водный бассейн, а повторно их перерабатывает. Кроме того, предприятие на 80% обеспечивает себя собственной электроэнергией. Отвечая на вопрос о дальнейшем расширении мощностей и модернизации производств балаковского предприятия, Гильгенберг отметил, что они идут в полном соответствии со стратегией развития компании "ФосАгро". "В рамках очередного этапа развития Балаковского филиала АО "Апатит" уже построен склад фосфорной кислоты, завершены основные строительно-монтажные работы по увеличению мощностей по выпуску гранулированного сульфата аммония - уникальной марки удобрений, производимой в нашей стране только в Балакове - до 360 тысяч тонн в год. В текущем году завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, а также начинается реализация 3-го этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска сложных трехкомпонентных удобрений. В 2022 году на развитие предприятия было направлено более восьми миллиардов рублей инвестиций. А в текущем году на реализацию в Балаковском филиале АО "Апатит" проектов в рамках корпоративной Стратегии развития будут направлены более 11,7 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба Гильгенберга.

https://ria.ru/20231121/fosagro-1910926843.html

https://ria.ru/20231120/turklaster_khibiny-1910561401.html

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саратовская область, балаково, фосагро, апатит, выставка-форум "россия"