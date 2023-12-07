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XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2023
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
12:00 07.12.2023 (обновлено: 12:11 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/forum-1912318381.html
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2023
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:00
2023-12-07T12:11
россия
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками форума станут представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. В повестке дня - изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры, представляющие новые вызовы для национальных экономик и международного сотрудничества. В первый день форума представители правительства, ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.
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Артем Смирнов
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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XIV Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" Прямая трансляция
XIV Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" Прямая трансляция
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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россия, втб, видео
Россия, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками форума станут представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. В повестке дня - изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры, представляющие новые вызовы для национальных экономик и международного сотрудничества. В первый день форума представители правительства, ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.
2023-12-07T12:00
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XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция

Читать ria.ru в
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками форума станут представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. В повестке дня - изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры, представляющие новые вызовы для национальных экономик и международного сотрудничества. В первый день форума представители правительства, ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВТБ
 
 
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