https://ria.ru/20231207/forum-1912318381.html
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2023
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:00
2023-12-07T12:00
2023-12-07T12:11
россия
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912971359_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d5e22e97e37935493d7b8ea2aa949c25.jpg
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками форума станут представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. В повестке дня - изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры, представляющие новые вызовы для национальных экономик и международного сотрудничества. В первый день форума представители правительства, ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912971359_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_551a1a97a4bc1df18ef6496da8b0e442.jpg
XIV Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" Прямая трансляция
XIV Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" Прямая трансляция
2023-12-07T12:00
true
PT131M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, видео
Россия, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками форума станут представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. В повестке дня - изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры, представляющие новые вызовы для национальных экономик и международного сотрудничества. В первый день форума представители правительства, ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.
2023-12-07T12:00
true
PT131M37S
XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками форума станут представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. В повестке дня - изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры, представляющие новые вызовы для национальных экономик и международного сотрудничества. В первый день форума представители правительства, ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.