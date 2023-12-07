https://ria.ru/20231207/forum-1912318381.html

XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция

XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2023

XIV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция

XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:00

2023-12-07T12:00

2023-12-07T12:11

россия

втб

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912971359_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d5e22e97e37935493d7b8ea2aa949c25.jpg

XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками форума станут представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. В повестке дня - изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры, представляющие новые вызовы для национальных экономик и международного сотрудничества. В первый день форума представители правительства, ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

XIV Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" Прямая трансляция XIV Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" Прямая трансляция 2023-12-07T12:00 true PT131M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, видео