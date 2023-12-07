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Минэкономразвития оценило рост ВВП в России - РИА Новости, 07.12.2023
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17:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914444862.html
Минэкономразвития оценило рост ВВП в России
Минэкономразвития оценило рост ВВП в России - РИА Новости, 07.12.2023
Минэкономразвития оценило рост ВВП в России
РИА Новости. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:36
2023-12-07T17:36
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РИА Новости. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума "Россия Зовет!". В четверг, выступая на форуме, президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%. "3,5% роста в этом году – это наша сейчас оценка. Формально пересматривать прогноз естественно не будем, мы постоянно делаем рабочие оценки. А прогноз будет готовиться по плану весной", - сказал Решетников. Официальный прогноз министерства исходит из того, что рост в экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно говорили, что фактически рост будет выше.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития оценило рост ВВП в России

Решетников: МЭР оценило рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДинамика ВВП
Динамика ВВП - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РИА Новости. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума "Россия Зовет!".
В четверг, выступая на форуме, президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%.
"3,5% роста в этом году – это наша сейчас оценка. Формально пересматривать прогноз естественно не будем, мы постоянно делаем рабочие оценки. А прогноз будет готовиться по плану весной", - сказал Решетников.
Официальный прогноз министерства исходит из того, что рост в экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно говорили, что фактически рост будет выше.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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