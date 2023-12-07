https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914444862.html

Минэкономразвития оценило рост ВВП в России

Минэкономразвития оценило рост ВВП в России - РИА Новости, 07.12.2023

Минэкономразвития оценило рост ВВП в России

РИА Новости. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:36

2023-12-07T17:36

2023-12-07T17:36

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

максим решетников

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832582226_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_35b5a99b32774a483860923ee54c3956.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РИА Новости. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума "Россия Зовет!". В четверг, выступая на форуме, президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%. "3,5% роста в этом году – это наша сейчас оценка. Формально пересматривать прогноз естественно не будем, мы постоянно делаем рабочие оценки. А прогноз будет готовиться по плану весной", - сказал Решетников. Официальный прогноз министерства исходит из того, что рост в экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно говорили, что фактически рост будет выше.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)