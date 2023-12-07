https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914427143.html

Силуанов назвал валютные ограничения временным решением

Силуанов назвал валютные ограничения временным решением - РИА Новости, 07.12.2023

Силуанов назвал валютные ограничения временным решением

Валютные ограничения в России - это временное решение, они дали свой результат и будут постепенно уходить, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:36

2023-12-07T16:36

2023-12-07T19:08

экономика

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

россия

антон силуанов

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Валютные ограничения в России - это временное решение, они дали свой результат и будут постепенно уходить, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Сейчас это временное такое решение на определённый срок (указ об обязательной продаже валютной выручки на российском рынке - ред.). Надеемся, что те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полностью", - сказал министр."На самом деле Минфин, и Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ РФ - ред.) тоже подтвердит, мы всегда выступали за то, чтобы была полная свобода потоков капитала. Это наша была основная позиция, а Центральный банк занимал более жесткую сторону", - добавил Силуанов.Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)