https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914427143.html
Силуанов назвал валютные ограничения временным решением
Силуанов назвал валютные ограничения временным решением - РИА Новости, 07.12.2023
Силуанов назвал валютные ограничения временным решением
Валютные ограничения в России - это временное решение, они дали свой результат и будут постепенно уходить, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:36
2023-12-07T16:36
2023-12-07T19:08
экономика
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
россия
антон силуанов
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Валютные ограничения в России - это временное решение, они дали свой результат и будут постепенно уходить, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Сейчас это временное такое решение на определённый срок (указ об обязательной продаже валютной выручки на российском рынке - ред.). Надеемся, что те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полностью", - сказал министр."На самом деле Минфин, и Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ РФ - ред.) тоже подтвердит, мы всегда выступали за то, чтобы была полная свобода потоков капитала. Это наша была основная позиция, а Центральный банк занимал более жесткую сторону", - добавил Силуанов.Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Силуанов назвал валютные ограничения временным решением
Силуанов: валютные ограничения в РФ дали результат, их будут постепенно снимать
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Валютные ограничения в России - это временное решение, они дали свой результат и будут постепенно уходить, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Сейчас это временное такое решение на определённый срок (указ об обязательной продаже валютной выручки на российском рынке - ред.). Надеемся, что те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полностью", - сказал министр.
"На самом деле Минфин,
и Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ
РФ - ред.) тоже подтвердит, мы всегда выступали за то, чтобы была полная свобода потоков капитала. Это наша была основная позиция, а Центральный банк занимал более жесткую сторону", - добавил Силуанов.
Президент России Владимир Путин
11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг
планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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