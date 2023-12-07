https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914396334.html

Путин оценил значение расширения контактов с другими странами

Путин оценил значение расширения контактов с другими странами - РИА Новости, 07.12.2023

Путин оценил значение расширения контактов с другими странами

Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:53

2023-12-07T15:53

2023-12-07T15:59

экономика

россия

азия

ближний восток

владимир путин

россия зовет!

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности для экономики и практически любого бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. "Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности для нашей экономики и практически для любого бизнеса", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". По словам главы государства, за полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производители мебели - на 30%, производители детских игрушек - на 20%, за это же время, более чем на треть увеличилось число товарных знаков, которые принадлежат российским компаниям. "О чем это говорит? О том, что инвестиции в проекты по выпуску такой продукции в создание новых предприятий и рабочих мест на всей территории страны являются выгодными и прибыльными", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

россия

азия

ближний восток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, азия, ближний восток, владимир путин, россия зовет!