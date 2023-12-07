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Путин оценил значение расширения контактов с другими странами - РИА Новости, 07.12.2023
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15:53 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914396334.html
Путин оценил значение расширения контактов с другими странами
Путин оценил значение расширения контактов с другими странами - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил значение расширения контактов с другими странами
Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:53
2023-12-07T15:59
экономика
россия
азия
ближний восток
владимир путин
россия зовет!
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности для экономики и практически любого бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. "Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности для нашей экономики и практически для любого бизнеса", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". По словам главы государства, за полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производители мебели - на 30%, производители детских игрушек - на 20%, за это же время, более чем на треть увеличилось число товарных знаков, которые принадлежат российским компаниям. "О чем это говорит? О том, что инвестиции в проекты по выпуску такой продукции в создание новых предприятий и рабочих мест на всей территории страны являются выгодными и прибыльными", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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экономика, россия, азия, ближний восток, владимир путин, россия зовет!
Экономика, Россия, Азия, Ближний Восток, Владимир Путин, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин оценил значение расширения контактов с другими странами

Путин: расширение контактов РФ с другими странами дает возможности для экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности для экономики и практически любого бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности для нашей экономики и практически для любого бизнеса", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
По словам главы государства, за полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производители мебели - на 30%, производители детских игрушек - на 20%, за это же время, более чем на треть увеличилось число товарных знаков, которые принадлежат российским компаниям.
"О чем это говорит? О том, что инвестиции в проекты по выпуску такой продукции в создание новых предприятий и рабочих мест на всей территории страны являются выгодными и прибыльными", - подчеркнул Путин.
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