https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914392448.html
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин
Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:44
2023-12-07T15:44
2023-12-07T15:59
экономика
россия
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний и средних, и с представителями финансового сектора: все всегда друг другом недовольны. Это всегда, и думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идет, экономика развивается. И в целом, результат получается", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин
Путин: компании и финсектор всегда друг другом недовольны, но экономика растет
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний и средних, и с представителями финансового сектора: все всегда друг другом недовольны. Это всегда, и думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идет, экономика развивается. И в целом, результат получается", - сказал Путин.
Путин оценил состояние российской финансовой системы