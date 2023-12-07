https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914392448.html

Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин

Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин

Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:44

2023-12-07T15:44

2023-12-07T15:59

экономика

россия

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний и средних, и с представителями финансового сектора: все всегда друг другом недовольны. Это всегда, и думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идет, экономика развивается. И в целом, результат получается", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин