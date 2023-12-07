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Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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15:44 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914392448.html
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин
Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:44
2023-12-07T15:59
экономика
россия
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний и средних, и с представителями финансового сектора: все всегда друг другом недовольны. Это всегда, и думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идет, экономика развивается. И в целом, результат получается", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Компании и финансовый сектор всегда друг другом недовольны, заявил Путин

Путин: компании и финсектор всегда друг другом недовольны, но экономика растет

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает с темой Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компании и представители финансового сектора всегда друг другом недовольны, но цифры показывают, что экономика развивается, результат получается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний и средних, и с представителями финансового сектора: все всегда друг другом недовольны. Это всегда, и думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идет, экономика развивается. И в целом, результат получается", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Путин оценил состояние российской финансовой системы
Вчера, 15:10
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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