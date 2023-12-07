Рейтинг@Mail.ru
Путин спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:00 07.12.2023 (обновлено: 15:57 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914376234.html
Путин спрогнозировал рост ВВП
Путин спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 07.12.2023
Путин спрогнозировал рост ВВП
ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:57
экономика
россия
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859539046_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8a176349e03c7aaf1048946fa9bd8b1b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель", - сказал Путин
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859539046_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_f2d593877c56118c36e8a3d8718bf0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин спрогнозировал рост ВВП

Путин: ВВП в РФ прибавит 3,5% по итогам года

© iStock.com / woraputАнализ рынка
Анализ рынка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / woraput
Анализ рынка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель", - сказал Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
12 сентября, 14:56
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала