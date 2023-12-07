https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914376234.html

Путин спрогнозировал рост ВВП

Путин спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 07.12.2023

Путин спрогнозировал рост ВВП

ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:00

2023-12-07T15:00

2023-12-07T15:57

экономика

россия

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859539046_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8a176349e03c7aaf1048946fa9bd8b1b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель", - сказал Путин

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин