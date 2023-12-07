https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914376234.html
Путин спрогнозировал рост ВВП
Путин спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 07.12.2023
Путин спрогнозировал рост ВВП
ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:57
экономика
россия
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859539046_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8a176349e03c7aaf1048946fa9bd8b1b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель", - сказал Путин
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859539046_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_f2d593877c56118c36e8a3d8718bf0fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин спрогнозировал рост ВВП
Путин: ВВП в РФ прибавит 3,5% по итогам года
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель", - сказал Путин
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы