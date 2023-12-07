https://ria.ru/20231207/ekoigrushka-1914273970.html

Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны

Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны - РИА Новости, 07.12.2023

Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны

Первая Всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка", которая была запущена Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:57

2023-12-07T09:57

2023-12-07T09:57

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

новый год

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первая Всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка", которая была запущена Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", собрала более пяти тысяч экологичных новогодних игрушек со всей страны, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила инициатор проекта, глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Участники акции своими руками создали новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов и показали, как вторичное использование может снизить вред окружающей среде. Все созданные участниками акции сувениры украсят самую экологичную елку страны. Ее торжественно откроют 13 декабря в Московском зоопарке. В этот день каждый автор игрушки сможет бесплатно посетить зоопарк и увидеть свою работу на самой большой экологичной елке страны. "Мы надеемся, это станет доброй ежегодной традицией. Это самый правильный способ использования тех вещей, которые у вас остались дома – дать ребенку выразить себя и еще показать родителям, что это востребовано. Экология – дело каждого – это не просто лозунг, это смысл жизни", –отметила Радионова, слова которой привели в пресс-службе Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин также подчеркнул, что его ведомство поддержало проведение акции в Московском зоопарке. "Это самое подходящее место для того, чтобы поговорить с детьми об экокультуре. Подобные мероприятия позволяют в игровой форме рассказать подрастающему поколению о том, как важно сохранять окружающую среду, поддерживать в чистоте город, заботиться о местах обитания редких видов животных", – приводятся в сообщении его слова. Свои творческие работы прислали участники из самых отдаленных уголков России – Якутии, Владивостока, а также из Курской и Белгородской областей, все регионы России приняли участие в первой Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка" Росприроднадзора, добавили в пресс-службе. "Мы благодарим всех участников акции за теплоту и неравнодушие, за такое огромное количество потрясающих игрушек. И спасибо нашим партнерам Московскому зоопарку и лично Светлане Акуловой за уникальную возможность для ребят увидеть свои новогодние игрушки на главной экоелке страны и почувствовать приближение новогодних чудес. Желаю вам верить в волшебство и пусть все ваши желания исполнятся!", – отметила Радионова. Торжественно открытие самой экологичной новогодней елки готовит сюрпризы для всех посетителей зоопарка. "Мы очень рады быть частью такой важной экологической акции. Московский зоопарк и Росприроднадзор уже давно большие друзья. Вместе мы помогаем попавшим в беду краснокнижным животным. И в день открытия экоёлки мы проведем экскурсию по зоопарку, в том числе зайдем в гости к тем обитателям, которых удалось спасти совместно с Росприроднадзором. Кроме того, все гости смогут увидеть белого медведя, который является талисманом премии "Экология – дело каждого"!" – цитирует пресс-служба директора Московского зоопарка Светлану Акулову. Глава Федеральной природоохранной службы также выразила благодарность правительству Москвы, столичному департаменту культуры и всем, кто помог осуществить акцию "Новогодняя экоигрушка".

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, новый год, светлана акулова, московский зоопарк