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Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны - РИА Новости, 07.12.2023
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09:57 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ekoigrushka-1914273970.html
Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны
Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны - РИА Новости, 07.12.2023
Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны
Первая Всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка", которая была запущена Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:57
2023-12-07T09:57
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
новый год
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первая Всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка", которая была запущена Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", собрала более пяти тысяч экологичных новогодних игрушек со всей страны, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила инициатор проекта, глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Участники акции своими руками создали новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов и показали, как вторичное использование может снизить вред окружающей среде. Все созданные участниками акции сувениры украсят самую экологичную елку страны. Ее торжественно откроют 13 декабря в Московском зоопарке. В этот день каждый автор игрушки сможет бесплатно посетить зоопарк и увидеть свою работу на самой большой экологичной елке страны. "Мы надеемся, это станет доброй ежегодной традицией. Это самый правильный способ использования тех вещей, которые у вас остались дома – дать ребенку выразить себя и еще показать родителям, что это востребовано. Экология – дело каждого – это не просто лозунг, это смысл жизни", –отметила Радионова, слова которой привели в пресс-службе Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин также подчеркнул, что его ведомство поддержало проведение акции в Московском зоопарке. "Это самое подходящее место для того, чтобы поговорить с детьми об экокультуре. Подобные мероприятия позволяют в игровой форме рассказать подрастающему поколению о том, как важно сохранять окружающую среду, поддерживать в чистоте город, заботиться о местах обитания редких видов животных", – приводятся в сообщении его слова. Свои творческие работы прислали участники из самых отдаленных уголков России – Якутии, Владивостока, а также из Курской и Белгородской областей, все регионы России приняли участие в первой Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка" Росприроднадзора, добавили в пресс-службе. "Мы благодарим всех участников акции за теплоту и неравнодушие, за такое огромное количество потрясающих игрушек. И спасибо нашим партнерам Московскому зоопарку и лично Светлане Акуловой за уникальную возможность для ребят увидеть свои новогодние игрушки на главной экоелке страны и почувствовать приближение новогодних чудес. Желаю вам верить в волшебство и пусть все ваши желания исполнятся!", – отметила Радионова. Торжественно открытие самой экологичной новогодней елки готовит сюрпризы для всех посетителей зоопарка. "Мы очень рады быть частью такой важной экологической акции. Московский зоопарк и Росприроднадзор уже давно большие друзья. Вместе мы помогаем попавшим в беду краснокнижным животным. И в день открытия экоёлки мы проведем экскурсию по зоопарку, в том числе зайдем в гости к тем обитателям, которых удалось спасти совместно с Росприроднадзором. Кроме того, все гости смогут увидеть белого медведя, который является талисманом премии "Экология – дело каждого"!" – цитирует пресс-служба директора Московского зоопарка Светлану Акулову. Глава Федеральной природоохранной службы также выразила благодарность правительству Москвы, столичному департаменту культуры и всем, кто помог осуществить акцию "Новогодняя экоигрушка".
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светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, новый год, светлана акулова, московский зоопарк
Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Новый год, Светлана Акулова, Московский зоопарк

Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны

© Фото предоставлено РосприроднадзоромИгрушки, участвующие в Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка"
Игрушки, участвующие в Всероссийской акции Новогодняя экоигрушка
© Фото предоставлено Росприроднадзором
Игрушки, участвующие в Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первая Всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка", которая была запущена Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", собрала более пяти тысяч экологичных новогодних игрушек со всей страны, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила инициатор проекта, глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Участники акции своими руками создали новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов и показали, как вторичное использование может снизить вред окружающей среде. Все созданные участниками акции сувениры украсят самую экологичную елку страны. Ее торжественно откроют 13 декабря в Московском зоопарке. В этот день каждый автор игрушки сможет бесплатно посетить зоопарк и увидеть свою работу на самой большой экологичной елке страны.
© Фото предоставлено РосприроднадзоромИгрушки, участвующие в Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка"
Игрушки, участвующие в Всероссийской акции Новогодняя экоигрушка
© Фото предоставлено Росприроднадзором
Игрушки, участвующие в Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка"
"Мы надеемся, это станет доброй ежегодной традицией. Это самый правильный способ использования тех вещей, которые у вас остались дома – дать ребенку выразить себя и еще показать родителям, что это востребовано. Экология – дело каждого – это не просто лозунг, это смысл жизни", –отметила Радионова, слова которой привели в пресс-службе Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин также подчеркнул, что его ведомство поддержало проведение акции в Московском зоопарке. "Это самое подходящее место для того, чтобы поговорить с детьми об экокультуре. Подобные мероприятия позволяют в игровой форме рассказать подрастающему поколению о том, как важно сохранять окружающую среду, поддерживать в чистоте город, заботиться о местах обитания редких видов животных", – приводятся в сообщении его слова.
Свои творческие работы прислали участники из самых отдаленных уголков России – Якутии, Владивостока, а также из Курской и Белгородской областей, все регионы России приняли участие в первой Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка" Росприроднадзора, добавили в пресс-службе.
"Мы благодарим всех участников акции за теплоту и неравнодушие, за такое огромное количество потрясающих игрушек. И спасибо нашим партнерам Московскому зоопарку и лично Светлане Акуловой за уникальную возможность для ребят увидеть свои новогодние игрушки на главной экоелке страны и почувствовать приближение новогодних чудес. Желаю вам верить в волшебство и пусть все ваши желания исполнятся!", – отметила Радионова.
© Фото предоставлено РосприроднадзоромИгрушки, участвующие в Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка"
Игрушки, участвующие в Всероссийской акции Новогодняя экоигрушка
© Фото предоставлено Росприроднадзором
Игрушки, участвующие в Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка"
Торжественно открытие самой экологичной новогодней елки готовит сюрпризы для всех посетителей зоопарка.
"Мы очень рады быть частью такой важной экологической акции. Московский зоопарк и Росприроднадзор уже давно большие друзья. Вместе мы помогаем попавшим в беду краснокнижным животным. И в день открытия экоёлки мы проведем экскурсию по зоопарку, в том числе зайдем в гости к тем обитателям, которых удалось спасти совместно с Росприроднадзором. Кроме того, все гости смогут увидеть белого медведя, который является талисманом премии "Экология – дело каждого"!" – цитирует пресс-служба директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
Глава Федеральной природоохранной службы также выразила благодарность правительству Москвы, столичному департаменту культуры и всем, кто помог осуществить акцию "Новогодняя экоигрушка".
 
Светлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияНовый годСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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