https://ria.ru/20231207/donetsk-1914346721.html

В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023

В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:44

2023-12-07T13:44

2023-12-07T13:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе на пересечении ул. Петровского и Шуйской (магазин "Берёзка") ранены две женщины 1970 и 1979 годов рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины