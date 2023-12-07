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В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/donetsk-1914346721.html
В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:44
2023-12-07T13:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе на пересечении ул. Петровского и Шуйской (магазин "Берёзка") ранены две женщины 1970 и 1979 годов рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Кулемзин: две жительницы Донецка ранены при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе на пересечении ул. Петровского и Шуйской (магазин "Берёзка") ранены две женщины 1970 и 1979 годов рождения", - говорится в сообщении мэра.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 декабря, 17:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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