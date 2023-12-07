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В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:44
2023-12-07T13:44
2023-12-07T13:44
специальная военная операция на украине
происшествия
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе на пересечении ул. Петровского и Шуйской (магазин "Берёзка") ранены две женщины 1970 и 1979 годов рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке мирные жительницы пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Кулемзин: две жительницы Донецка ранены при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ