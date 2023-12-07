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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 07.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:37
2023-12-07T12:37
2023-12-07T12:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет) с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока ничего не известно. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на Петровский район Донецка