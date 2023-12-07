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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 07.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:37

2023-12-07T12:37

2023-12-07T12:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет) с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока ничего не известно. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс