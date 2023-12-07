https://ria.ru/20231207/dipotnosheniya-1914347578.html

Россия приветствовала возобновление дипотношений Саудовской Аравии и Ирана

Россия приветствовала возобновление дипотношений Саудовской Аравии и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023

Россия приветствовала возобновление дипотношений Саудовской Аравии и Ирана

Россия приветствовала возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, это будет способствовать укреплению безопасности в регионе. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:46

2023-12-07T13:46

2023-12-07T14:06

иран

россия

в мире

владимир путин

саудовская аравия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия приветствовала возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, это будет способствовать укреплению безопасности в регионе.Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля."Российская сторона приветствовала возобновление дипломатических отношений между Королевством и Ираном, выразив надежду, что этот шаг будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе при сохранении суверенитета стран и невмешательстве в их внутренние дела", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

иран

россия

саудовская аравия

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иран, россия, в мире, владимир путин, саудовская аравия