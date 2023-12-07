Рейтинг@Mail.ru
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 07.12.2023 (обновлено: 13:30 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/deputat-1914341136.html
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат - РИА Новости, 07.12.2023
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат
Во всех регионах РФ, в особенности в приграничных, требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:29
2023-12-07T13:30
происшествия
брянск
россия
шолбан кара-оол
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914317604_67:0:1219:648_1920x0_80_0_0_bfcc9630b4494130d9cd515405290fc3.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Во всех регионах РФ, в особенности в приграничных, требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, комментируя трагедию в Брянске в своем Telegram-канале. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. &quot;Во всех регионах, в особенности в приграничных требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях. Родителям нужно ненавязчиво, но все же стараться контролировать своих детей, чем они заняты в своих аккаунтах, с кем ведут переписку и о чем… Следственные органы разберутся в реальных причинах трагедии, произошедшей в школе Брянска. Но нельзя забывать, что киевский режим несет в себе террористическую опасность и исключать это нельзя&quot;, - написал Кара-оол.По словам депутата, "укронацисты применяют грязные методы", в том числе вербуют детей и молодежь с помощью соцсетей и мессенджеров.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914339561.html
брянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914317604_264:0:1128:648_1920x0_80_0_0_5af39b4404c1f5d8ca3476ee1f5e8478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, россия, шолбан кара-оол, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Россия, Шолбан Кара-оол, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат

Шолбан Кара-оол: в РФ требуется усиление безопасности в соцучреждениях

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Во всех регионах РФ, в особенности в приграничных, требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, комментируя трагедию в Брянске в своем Telegram-канале.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
«

"Во всех регионах, в особенности в приграничных требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях. Родителям нужно ненавязчиво, но все же стараться контролировать своих детей, чем они заняты в своих аккаунтах, с кем ведут переписку и о чем… Следственные органы разберутся в реальных причинах трагедии, произошедшей в школе Брянска. Но нельзя забывать, что киевский режим несет в себе террористическую опасность и исключать это нельзя", - написал Кара-оол.

По словам депутата, "укронацисты применяют грязные методы", в том числе вербуют детей и молодежь с помощью соцсетей и мессенджеров.
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Депутат назвала главную причину трагедии в Брянске
Вчера, 13:24
 
ПроисшествияБрянскРоссияШолбан Кара-оолГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала