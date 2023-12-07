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В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат - РИА Новости, 07.12.2023
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат
Во всех регионах РФ, в особенности в приграничных, требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:29
2023-12-07T13:29
2023-12-07T13:30
происшествия
брянск
россия
шолбан кара-оол
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Во всех регионах РФ, в особенности в приграничных, требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, комментируя трагедию в Брянске в своем Telegram-канале. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Во всех регионах, в особенности в приграничных требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях. Родителям нужно ненавязчиво, но все же стараться контролировать своих детей, чем они заняты в своих аккаунтах, с кем ведут переписку и о чем… Следственные органы разберутся в реальных причинах трагедии, произошедшей в школе Брянска. Но нельзя забывать, что киевский режим несет в себе террористическую опасность и исключать это нельзя", - написал Кара-оол.По словам депутата, "укронацисты применяют грязные методы", в том числе вербуют детей и молодежь с помощью соцсетей и мессенджеров.
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происшествия, брянск, россия, шолбан кара-оол, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Россия, Шолбан Кара-оол, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат
Шолбан Кара-оол: в РФ требуется усиление безопасности в соцучреждениях