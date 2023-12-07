https://ria.ru/20231207/deputat-1914341136.html

В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат

В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат - РИА Новости, 07.12.2023

В России нужно усилить безопасность в соцучреждениях, заявил депутат

Во всех регионах РФ, в особенности в приграничных, требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:29

2023-12-07T13:29

2023-12-07T13:30

происшествия

брянск

россия

шолбан кара-оол

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914317604_67:0:1219:648_1920x0_80_0_0_bfcc9630b4494130d9cd515405290fc3.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Во всех регионах РФ, в особенности в приграничных, требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, комментируя трагедию в Брянске в своем Telegram-канале. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Во всех регионах, в особенности в приграничных требуется максимальное усиление безопасности в соцучреждениях. Родителям нужно ненавязчиво, но все же стараться контролировать своих детей, чем они заняты в своих аккаунтах, с кем ведут переписку и о чем… Следственные органы разберутся в реальных причинах трагедии, произошедшей в школе Брянска. Но нельзя забывать, что киевский режим несет в себе террористическую опасность и исключать это нельзя", - написал Кара-оол.По словам депутата, "укронацисты применяют грязные методы", в том числе вербуют детей и молодежь с помощью соцсетей и мессенджеров.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914339561.html

брянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянск, россия, шолбан кара-оол, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии