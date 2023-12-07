https://ria.ru/20231207/byudzhet-1914380855.html
Путин рассказал о дефиците федерального бюджета
Путин рассказал о дефиците федерального бюджета - РИА Новости, 07.12.2023
Путин рассказал о дефиците федерального бюджета
За одиннадцать месяцев 2023 года дефицит бюджета составил 878 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:10
2023-12-07T15:10
2023-12-07T15:56
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За одиннадцать месяцев 2023 года дефицит бюджета составил 878 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин."За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей. Это примерно полпроцента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 миллиардов рублей", — сказал он на форуме ВТБ "Россия Зовет".Президент также добавил, что впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счет внутренних ресурсов."При этом западные портфельные инвесторы сами, а вернее сказать, под давлением своих правительств, лишились возможности заработать на нашем рынке", — сказал он.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин рассказал о дефиците федерального бюджета
Путин: дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей за 11 месяцев
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За одиннадцать месяцев 2023 года дефицит бюджета составил 878 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
"За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей. Это примерно полпроцента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 миллиардов рублей", — сказал он на форуме ВТБ "Россия Зовет".
Президент также добавил, что впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счет внутренних ресурсов.
"При этом западные портфельные инвесторы сами, а вернее сказать, под давлением своих правительств, лишились возможности заработать на нашем рынке", — сказал он.
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