https://ria.ru/20231207/buddisty-1914302345.html

Буддисты России отмечают праздник Зула хурал

Буддисты России отмечают праздник Зула хурал - РИА Новости, 07.12.2023

Буддисты России отмечают праздник Зула хурал

Один из великих буддийских праздников Зула хурал, или Праздник Тысячи лампад, пройдет 7 декабря, от этого дня калмыки отсчитывают Новый год, и в него же... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:33

2023-12-07T11:33

2023-12-07T11:33

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Один из великих буддийских праздников Зула хурал, или Праздник Тысячи лампад, пройдет 7 декабря, от этого дня калмыки отсчитывают Новый год, и в него же прибавляют себе один день к возрасту, рассказал РИА Новости член Общественной палаты РФ, руководитель администрации центрального хурула Калмыкии Сергей Киришов (геше Йонтен).Зула хурал, или Праздник тысячи лампад (от монгольского “зул” – светильник или лампада, “хурал” – богослужение) отмечается в 25-й день первого зимнего, или десятого лунного месяца по лунному календарю. В буддизме это день памяти о дне ухода в паринирвану (т.е. земной смерти) основателя тибетской школы Гелуг, к которой принадлежит большинство буддистов России, реформатора и философа ламы Дже Цонкапы (1357-1419). Он почитается в Тибете наряду с Буддой Шакьямуни как второй Будда. В 2023 году это 7 декабря.“Этот праздник отмечается всеми последователи школы Гелуг: это тибетский народ, калмыки, монголы, буряты. Это день ухода в паринирвану ламы Цонкапы, – основателя нашей школы, нашей традиции буддизма. Но, кроме того, в Калмыкии, конечно, его называют Новым годом, потому что ровно через пять лунных суток после Зула в первый лунный день месяца Тигра наступает новый астрологический цикл. Приходит так называемый новый хозяин года – в астрологии есть такое понятие. И предки калмыков решили: раз новый астрологический цикл, то это и будет для нас Новым годом. Именно в этот день калмыки добавляют к своему возрасту один год: обычно же мы по-европейски день рождения отмечаем в точную дату своего рождения, а калмыки добавляют все в один день, когда начинается новый астрологический цикл – все становятся на один год старше”, рассказал геше Йонтен.Для последователей распространенной в России тибетской формы буддизма это очень важный праздник, сказала РИА Новости директор фонда “Сохраним Тибет” Юлия Жиронкина. В этот день, рассказала она, буддисты по традиции чествуют Дже Цонкапу, которого испокон веков почитают во всех буддийских регионах нашей страны, и зажигают светильники, молясь о том, чтобы в умах всех живых существ рассеялся непроглядный мрак неведения и все они достигли пробуждения. Важнейшие труды ламы Цонкапы — “Большое руководство к этапам пути пробуждения” и “Большое руководство к этапам пути мантры”, — переведены на русский язык и служат настольными книгами для российских буддистов, подчеркнула она.“Приверженность Цонкапы изучению как философии буддизма, так и его практическому освоению – прекрасный пример для современных буддистов. У Цонкапы было более сотни учителей, он множество раз уходил в затворы для усиленной практики, совершил 3,5 миллиона простираний, 1,8 миллионов подношений мандалы, лицезрел буддийских божеств, и особенно Будду Мудрости – Манджушри. Цонкапа оставил обширное литературное наследие, которое сегодня изучается в тибетских монастырях и буддийских центрах и которое разъясняет на своих учениях Его Святейшество Далай-лама”, – рассказала эксперт.Калмыки, отметил геше Йонтен, отмечают праздник один день, хотя традиции у разных народов отличаются. В пресс-службе Иволгинского дацана РИА Новости рассказали, что в дацанах Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Зула хурал будут отмечать с 6 по 8 декабря, но именно второй день в праздновании будет основным.“В первый день праздника, среду, 6 декабря, с 9:00 ламы Иволгинского дацана прочитают отдельные сутры из “Ганжура”. Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на четверг, 7 декабря, с 9 до 11 ч. и с 14 до 16 ч. ламы прочитают Зонхавын Дончод – Тысяча подношений Чже Цзонхаве. С 17:00 до 17:45 пройдет подношение 108 зула и ритуал призывания благосостояния “Даллага”. С 19:00 до 22:00–22:30 – Зонхавын Дэйчод. 8 декабря, в пятницу, с 9:00 ламы будут читать молебен, посвященный защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Джамсарану”, – сообщили в пресс-службе.Гелуг относится к буддизму Махаяны и ставит во главу учения деятельность во благо всех живых существ. С середины XVII века школа Гелуг утвердилась в Монголии, Бурятии, Калмыкии и Туве. В Китае она считалась придворной буддийской школой императорского двора.В день памяти учителя верующие читают молитву “Мэгзэм”, возжигают на алтаре зула — светильник, символизирующий путеводный свет мудрости, разгоняющий мрак неведения. В дацанах лампады по традиции зажигают с наступлением сумерек, когда восходит звезда Бэчи (Плеяды). Читаются молитвы Буддам, бодхисатвам, ламе Цонкапе, подношения и благопожелания. Участие в молебне помогает приумножить положительную карму и преодолеть трудности и невзгоды нашего смутного времени.По информации БТСР, впервые этот день начали отмечать в 1420 году: тогда ученики Цонкапы в память об учителе начали возжигать лампадки, чтобы его путь озарился светом. Считается, что масло в лампадах равно океану, а зажженный огонь, подносимый всем Буддам, Бодхисаттвам и хранителям, освещает мир трех тысяч мирозданий, устраняя страдания и рассеивая мрак. Кроме того, так как праздник идет во время, когда обычно забивают скот, во время Зула хурала, можно совершать раскаяние и посвятить заслуги в пользу тех животных, которые были забиты на мясо, смягчив себе тем самым карму.

https://ria.ru/20231113/nepal-1909118412.html

https://ria.ru/20230928/buddiyskaya-1899274590.html

https://ria.ru/20231117/buddiyskiy-1910036872.html

https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, тибет, монголия, религия