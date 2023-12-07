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Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
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13:06 07.12.2023 (обновлено: 13:09 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914334658.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:06
2023-12-07T13:09
происшествия
стрельба в брянской гимназии
брянск
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение."Пострадавшие в Брянске подростки получают необходимое лечение, их жизни вне опасности", - сказал Кузнецов.
брянск
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Работа следователей на месте стрельбы в брянской школе
При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
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происшествия, стрельба в брянской гимназии, видео, брянск, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Стрельба в брянской гимназии, Брянск, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2023-12-07T13:06
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Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Минздрав: жизни раненных при стрельбе в Брянске детей находятся вне опасности

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
"Пострадавшие в Брянске подростки получают необходимое лечение, их жизни вне опасности", - сказал Кузнецов.
 
ПроисшествияСтрельба в брянской гимназииБрянскАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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