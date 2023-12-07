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Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:06
2023-12-07T13:06
2023-12-07T13:09
происшествия
стрельба в брянской гимназии
брянск
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение."Пострадавшие в Брянске подростки получают необходимое лечение, их жизни вне опасности", - сказал Кузнецов.
брянск
РИА Новости
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Работа следователей на месте стрельбы в брянской школе
При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
2023-12-07T13:06
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельба в брянской гимназии, видео, брянск, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Стрельба в брянской гимназии, Брянск, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2023-12-07T13:06
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PT0M15S
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
Минздрав: жизни раненных при стрельбе в Брянске детей находятся вне опасности