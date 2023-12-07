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Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023

Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:06

2023-12-07T13:06

2023-12-07T13:09

происшествия

стрельба в брянской гимназии

брянск

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, они получают необходимое лечение, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение."Пострадавшие в Брянске подростки получают необходимое лечение, их жизни вне опасности", - сказал Кузнецов.

брянск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте стрельбы в брянской школе При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. 2023-12-07T13:06 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стрельба в брянской гимназии, видео, брянск, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)