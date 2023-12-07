https://ria.ru/20231207/biznes-1914375258.html

Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями

Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями - РИА Новости, 07.12.2023

Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями

Российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно в период санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:58

2023-12-07T14:58

2023-12-07T16:00

санкции в отношении россии

экономика

россия

владимир путин

втб

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно в период санкций, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельно отмечу, что несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно. И вот я, пользуясь случаем, хочу коллег за это поблагодарить. Не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки, но и запускает проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе экономики, в туризме, в других отраслях, активно занимает ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний с нашего рынка", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805754305.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, владимир путин, втб