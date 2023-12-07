https://ria.ru/20231207/biznes-1914375258.html
Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями
Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями - РИА Новости, 07.12.2023
Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями
Российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно в период санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:58
2023-12-07T14:58
2023-12-07T16:00
санкции в отношении россии
экономика
россия
владимир путин
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно в период санкций, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельно отмечу, что несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно. И вот я, пользуясь случаем, хочу коллег за это поблагодарить. Не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки, но и запускает проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе экономики, в туризме, в других отраслях, активно занимает ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний с нашего рынка", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805754305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, россия, владимир путин, втб
Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями
Путин: российский бизнес под санкциями проявил себя очень ответственно