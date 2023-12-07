https://ria.ru/20231207/biometriya-1914326173.html

Россияне смогут получать посылки по биометрии

Россияне смогут получать посылки по биометрии - РИА Новости, 07.12.2023

Россияне смогут получать посылки по биометрии

Россияне скоро смогут открывать бизнес и получать посылки, используя для подтверждения личности свои биометрические данные: в перспективе биометрия также сможет РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:35

2023-12-07T12:35

2023-12-07T12:35

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россияне скоро смогут открывать бизнес и получать посылки, используя для подтверждения личности свои биометрические данные: в перспективе биометрия также сможет использоваться взамен паспорта или водительского удостоверения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в интервью телеканалу "Россия 24". "Что касается оплаты, терминалы устанавливаются, в самое ближайшее время мы рассчитываем, что это уже заработает. Задача - начать, дальше уже все будет масштабироваться. Там вопрос даже не столько в биометрии, сколько в инфраструктуре, в оборудовании: это немножко дороже, но намного удобнее, когда подходишь к кассе, улыбнулся - пошел дальше", - сказал он. "У нас уже реализован вход на "Госуслуги", электронная подпись, открытие счета в банке. Сейчас на эту тему работаем с РЖД, с "Почтой России" при получении посылок, пробуем масштабировать на другие города вход в метро", - добавил вице-премьер. Григоренко также рассказал об амбициозных планах по развитию биометрии для тех, кто планирует начать свое дело. "Второй трек у нас - это открытие бизнеса: сразу по биометрии открывается и бизнес, счет в банке, лицензии, разрешения. Третий трек - это использование биометрии взамен документов, удостоверяющих личность, либо водительского удостоверения, это мы все тоже отрабатываем на 2024 год", - отметил он. В октябре пользователям портала "Госуслуги" стала доступна регистрация биометрических данных в упрощенном формате без использования загранпаспорта. Для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон. Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться.

https://ria.ru/20231109/metro-1908288885.html

https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html

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россия, дмитрий григоренко, почта россии, ржд, экономика