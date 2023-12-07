https://ria.ru/20231207/bezopasnost-1914432154.html

Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности

Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности

Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость продолжать координацию усилий для поддержания международного мира и безопасности, говорится в совместном... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:44

2023-12-07T16:44

2023-12-07T16:45

владимир путин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

саудовская аравия

оаэ

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость продолжать координацию усилий для поддержания международного мира и безопасности, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. В среду президент России нанес рабочий визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. "В области международных отношений стороны подтвердили свою решимость продолжать координацию и активизировать усилия, направленные на поддержание международного мира и безопасности", - говорится в заявлении. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, вызывающим обеспокоенность обеих стран на региональном и международном уровнях, и также подтвердили свою решимость укреплять сотрудничество для решения этих вопросов.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

саудовская аравия

оаэ

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владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, оаэ, в мире