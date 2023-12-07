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Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности - РИА Новости, 07.12.2023
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16:44 07.12.2023 (обновлено: 16:45 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bezopasnost-1914432154.html
Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности
Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности
Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость продолжать координацию усилий для поддержания международного мира и безопасности, говорится в совместном... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:44
2023-12-07T16:45
владимир путин
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
саудовская аравия
оаэ
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость продолжать координацию усилий для поддержания международного мира и безопасности, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. В среду президент России нанес рабочий визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. "В области международных отношений стороны подтвердили свою решимость продолжать координацию и активизировать усилия, направленные на поддержание международного мира и безопасности", - говорится в заявлении. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, вызывающим обеспокоенность обеих стран на региональном и международном уровнях, и также подтвердили свою решимость укреплять сотрудничество для решения этих вопросов.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, оаэ, в мире
Владимир Путин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Саудовская Аравия, ОАЭ, В мире
Россия и КСА будут взаимодействовать в сфере международной безопасности

Россия и КСА будут взаимодействовать для поддержания международной безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость продолжать координацию усилий для поддержания международного мира и безопасности, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля.
В среду президент России нанес рабочий визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
«
"В области международных отношений стороны подтвердили свою решимость продолжать координацию и активизировать усилия, направленные на поддержание международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, вызывающим обеспокоенность обеих стран на региональном и международном уровнях, и также подтвердили свою решимость укреплять сотрудничество для решения этих вопросов.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Владимир ПутинМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Саудовская АравияОАЭВ мире
 
 
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