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Норвегия ужесточит правила для украинских беженцев - РИА Новости, 07.12.2023
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22:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bezhentsy-1914494910.html
Норвегия ужесточит правила для украинских беженцев
Норвегия ужесточит правила для украинских беженцев - РИА Новости, 07.12.2023
Норвегия ужесточит правила для украинских беженцев
Правительство Норвегии принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев из Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:52
2023-12-07T22:52
в мире
норвегия
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство Норвегии принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев из Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной, сообщается в русскоязычном пресс-релизе на сайте норвежского правительства. В релизе отмечается, что за последние несколько недель Норвегия приняла "около 60 процентов" всех украинцев, приехавших в страны Северной Европы. "Правительство принимает сейчас ряд мер, которые в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах", - приводятся в релизе слова министра юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель. Согласно релизу, правительство намерено отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту, Телеканал NRK поясняет, что сумма выплат составляла "42 тысячи крон (около 3,8 тысяч долларов) на семью с двумя детьми младше 6 лет". Кроме того, из релиза следует, что возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией будут ограничены, а в случае, если поездка противоречит условиям выдачи разрешения на пребывание, директорат иммиграции Норвегии может отзывать выданное ранее разрешения. "Мы делаем это, в частности, для того, чтобы получающие социальные выплаты в Норвегии лица действительно находились в стране", - сообщается в релизе. Правительство также намерено сократить использование гостиниц в в качестве пунктов приема лиц, просящих убежища в королевстве, такие люди будут размещаться в "обычных центрах приёма беженцев".
https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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в мире, норвегия, украина
В мире, Норвегия, Украина
Норвегия ужесточит правила для украинских беженцев

Норвегия урезала детские пособия для украинских беженцев

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство Норвегии принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев из Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной, сообщается в русскоязычном пресс-релизе на сайте норвежского правительства.
В релизе отмечается, что за последние несколько недель Норвегия приняла "около 60 процентов" всех украинцев, приехавших в страны Северной Европы.
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"Правительство принимает сейчас ряд мер, которые в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах", - приводятся в релизе слова министра юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.
Согласно релизу, правительство намерено отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту, Телеканал NRK поясняет, что сумма выплат составляла "42 тысячи крон (около 3,8 тысяч долларов) на семью с двумя детьми младше 6 лет".
Кроме того, из релиза следует, что возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией будут ограничены, а в случае, если поездка противоречит условиям выдачи разрешения на пребывание, директорат иммиграции Норвегии может отзывать выданное ранее разрешения.
"Мы делаем это, в частности, для того, чтобы получающие социальные выплаты в Норвегии лица действительно находились в стране", - сообщается в релизе.
Правительство также намерено сократить использование гостиниц в в качестве пунктов приема лиц, просящих убежища в королевстве, такие люди будут размещаться в "обычных центрах приёма беженцев".
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