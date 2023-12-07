https://ria.ru/20231207/belgiya-1914250733.html

Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов

Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов - РИА Новости, 07.12.2023

Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов

Ведущая роль в реализации санкций стран "Большой семерки" и Евросоюза против российских алмазов возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:16

2023-12-07T04:16

2023-12-07T04:16

бельгия

россия

брюссель

александр де кроо

владимир путин

g7

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Ведущая роль в реализации санкций стран "Большой семерки" и Евросоюза против российских алмазов возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен, сообщил бельгийский премьер Александр де Кроо. "Соглашение "Большой семерки" повысит прозрачность в этом секторе. Бельгия станет ключевым партнером в этих усилиях", - написал де Кроо в соцсети X. В среду вечером страны G7 сообщили, что введут ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года. Предложенный Бельгией механизм отслеживания происхождения алмазов будет "единственной действующей системой", пишет бельгийское издание Soir. Сектор торговли алмазами Бельгии разработает инструментарий для их проверки, а бельгийское правительство займется сертификацией камней. Разработанная Бельгией система должна будет со 100%-ной точностью определять происхождение камня и его историю. Специальная база данных будет доступна властям, в частности таможенным службам. В эту базу с защитой через технологию блокчейн будут внесены "цифровые двойники" драгоценных камней. Бельгия долгое время выступала против введения санкций в отношении российских алмазов, опасаясь, что они просто будут продаваться и обрабатываться в других мировых центрах, а затем попадать в ЕС уже в виде ювелирных изделий. Таким образом Бельгия лишилась бы дохода, а на Россию европейское эмбарго не оказало бы какого-либо влияния. В сентябре бельгийский премьер представил в Нью-Йорке ведущим мировым представителям алмазной отрасли план по "вытеснению с рынка" российских драгоценных камней. По мнению Брюсселя, в случае успеха бельгийского плана "это должно привести к вытеснению российских камней с рынка в пользу алмазов африканского континента и падению их стоимости". Оборот в алмазной отрасли бельгийского Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40% алмазов - российские. В Евросоюзе неоднократно указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал также важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231207/almazy-1914246782.html

https://ria.ru/20231207/almazy-1914240764.html

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бельгия, россия, брюссель, александр де кроо, владимир путин, g7, евросоюз