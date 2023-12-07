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Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов - РИА Новости, 07.12.2023
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04:16 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/belgiya-1914250733.html
Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов
Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов - РИА Новости, 07.12.2023
Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов
Ведущая роль в реализации санкций стран "Большой семерки" и Евросоюза против российских алмазов возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:16
2023-12-07T04:16
бельгия
россия
брюссель
александр де кроо
владимир путин
g7
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Ведущая роль в реализации санкций стран "Большой семерки" и Евросоюза против российских алмазов возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен, сообщил бельгийский премьер Александр де Кроо. "Соглашение "Большой семерки" повысит прозрачность в этом секторе. Бельгия станет ключевым партнером в этих усилиях", - написал де Кроо в соцсети X. В среду вечером страны G7 сообщили, что введут ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года. Предложенный Бельгией механизм отслеживания происхождения алмазов будет "единственной действующей системой", пишет бельгийское издание Soir. Сектор торговли алмазами Бельгии разработает инструментарий для их проверки, а бельгийское правительство займется сертификацией камней. Разработанная Бельгией система должна будет со 100%-ной точностью определять происхождение камня и его историю. Специальная база данных будет доступна властям, в частности таможенным службам. В эту базу с защитой через технологию блокчейн будут внесены "цифровые двойники" драгоценных камней. Бельгия долгое время выступала против введения санкций в отношении российских алмазов, опасаясь, что они просто будут продаваться и обрабатываться в других мировых центрах, а затем попадать в ЕС уже в виде ювелирных изделий. Таким образом Бельгия лишилась бы дохода, а на Россию европейское эмбарго не оказало бы какого-либо влияния. В сентябре бельгийский премьер представил в Нью-Йорке ведущим мировым представителям алмазной отрасли план по "вытеснению с рынка" российских драгоценных камней. По мнению Брюсселя, в случае успеха бельгийского плана "это должно привести к вытеснению российских камней с рынка в пользу алмазов африканского континента и падению их стоимости". Оборот в алмазной отрасли бельгийского Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40% алмазов - российские. В Евросоюзе неоднократно указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал также важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231207/almazy-1914246782.html
https://ria.ru/20231207/almazy-1914240764.html
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бельгия, россия, брюссель, александр де кроо, владимир путин, g7, евросоюз
Бельгия, Россия, Брюссель, Александр де Кроо, Владимир Путин, G7, Евросоюз
Бельгия отвела себе ключевую роль по санкциям против российских алмазов

Премьер Бельгии назвал важной роль Брюсселя в санкциях против российских алмазов

© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Ведущая роль в реализации санкций стран "Большой семерки" и Евросоюза против российских алмазов возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен, сообщил бельгийский премьер Александр де Кроо.
«
"Соглашение "Большой семерки" повысит прозрачность в этом секторе. Бельгия станет ключевым партнером в этих усилиях", - написал де Кроо в соцсети X.
В среду вечером страны G7 сообщили, что введут ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.
Предложенный Бельгией механизм отслеживания происхождения алмазов будет "единственной действующей системой", пишет бельгийское издание Soir. Сектор торговли алмазами Бельгии разработает инструментарий для их проверки, а бельгийское правительство займется сертификацией камней.
Разработанная Бельгией система должна будет со 100%-ной точностью определять происхождение камня и его историю. Специальная база данных будет доступна властям, в частности таможенным службам. В эту базу с защитой через технологию блокчейн будут внесены "цифровые двойники" драгоценных камней.
Бельгия долгое время выступала против введения санкций в отношении российских алмазов, опасаясь, что они просто будут продаваться и обрабатываться в других мировых центрах, а затем попадать в ЕС уже в виде ювелирных изделий. Таким образом Бельгия лишилась бы дохода, а на Россию европейское эмбарго не оказало бы какого-либо влияния.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов
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В сентябре бельгийский премьер представил в Нью-Йорке ведущим мировым представителям алмазной отрасли план по "вытеснению с рынка" российских драгоценных камней. По мнению Брюсселя, в случае успеха бельгийского плана "это должно привести к вытеснению российских камней с рынка в пользу алмазов африканского континента и падению их стоимости".
Оборот в алмазной отрасли бельгийского Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40% алмазов - российские. В Евросоюзе неоднократно указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал также важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Алмазы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Песков оценил угрозу санкций против российских алмазов
00:14
 
БельгияРоссияБрюссельАлександр де КрооВладимир ПутинG7Евросоюз
 
 
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