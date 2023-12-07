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Эксперт рассказал, как поддержка Израиля отражается на репутации Байдена - РИА Новости, 07.12.2023
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13:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bayden-1914349833.html
Эксперт рассказал, как поддержка Израиля отражается на репутации Байдена
Эксперт рассказал, как поддержка Израиля отражается на репутации Байдена - РИА Новости, 07.12.2023
Эксперт рассказал, как поддержка Израиля отражается на репутации Байдена
Поддержка Израиля со стороны администрации президента США Джо Байдена в войне против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа ухудшает репутацию... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:52
2023-12-07T13:52
в мире
израиль
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
сектор газа
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Поддержка Израиля со стороны администрации президента США Джо Байдена в войне против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа ухудшает репутацию американского лидера во всем мире, заявил телеканалу CNBC известный американский политолог Ян Артур Бреммер. "Твердая поддержка администрацией Байдена Израиля в войне против ХАМАС в Газе дорого обходится его политической репутации по всему миру", - приводит телеканал слова политолога. Согласно сообщению CNBC, политическая, финансовая, военная поддержка Израиля со стороны США составляет основу внешней политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Эта политика способствует ухудшению репутации Байдена как внутри США, так и за пределами страны, добавляет телеканал. На Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций во время многих голосований по резолюции, призывающей к прекращению огня, Израиль и США зачастую были единственными странами или находились в числе небольшого списка стран, проголосовавших "против", в то время как по всему миру лидеры и правозащитные организации осудили США за то, что они продолжают оказывать помощь Израилю, сообщает телеканал CNBC. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
https://ria.ru/20231202/politika-1913265089.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
израиль
сша
сектор газа
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в мире, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, сектор газа
В мире, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Сектор Газа
Эксперт рассказал, как поддержка Израиля отражается на репутации Байдена

Политолог Бреммер: поддержка Израиля Байденом дорого обходится его репутации

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Поддержка Израиля со стороны администрации президента США Джо Байдена в войне против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа ухудшает репутацию американского лидера во всем мире, заявил телеканалу CNBC известный американский политолог Ян Артур Бреммер.
"Твердая поддержка администрацией Байдена Израиля в войне против ХАМАС в Газе дорого обходится его политической репутации по всему миру", - приводит телеканал слова политолога.
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Согласно сообщению CNBC, политическая, финансовая, военная поддержка Израиля со стороны США составляет основу внешней политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Эта политика способствует ухудшению репутации Байдена как внутри США, так и за пределами страны, добавляет телеканал.
На Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций во время многих голосований по резолюции, призывающей к прекращению огня, Израиль и США зачастую были единственными странами или находились в числе небольшого списка стран, проголосовавших "против", в то время как по всему миру лидеры и правозащитные организации осудили США за то, что они продолжают оказывать помощь Израилю, сообщает телеканал CNBC.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАСектор Газа
 
 
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