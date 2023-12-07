https://ria.ru/20231207/banki-1914423929.html

Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин

Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин

Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:32

2023-12-07T16:32

2023-12-07T17:38

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. "У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 триллионов руб. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат", - отметил глава государства.Путин и Зиязин бен Хайсам Аль Саид встретились в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!", который организован ВТБ. Наследный принц отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России, заметив, что власти его страны "очень ценят личное участие (главы ВТБ) Андрея Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами"."Это правда, господин Костин - очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", - эта шутка Путина была встречена смехом наследного принца и Костина, участвовавшего во встрече.Переходя на серьезный тон, президент РФ указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе, и усилиям ВТБ.

https://ria.ru/20231207/banki-1914378878.html

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экономика, россия, владимир путин