https://ria.ru/20231207/banki-1914423929.html
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин
Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:32
2023-12-07T16:32
2023-12-07T17:38
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. "У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 триллионов руб. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат", - отметил глава государства.Путин и Зиязин бен Хайсам Аль Саид встретились в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!", который организован ВТБ. Наследный принц отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России, заметив, что власти его страны "очень ценят личное участие (главы ВТБ) Андрея Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами"."Это правда, господин Костин - очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", - эта шутка Путина была встречена смехом наследного принца и Костина, участвовавшего во встрече.Переходя на серьезный тон, президент РФ указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе, и усилиям ВТБ.
https://ria.ru/20231207/banki-1914378878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин
Путин: банковская система России в 2023 г заработает более 3 триллионов рублей
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
"У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 триллионов руб. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат", - отметил глава государства.
Путин и Зиязин бен Хайсам Аль Саид встретились в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!", который организован ВТБ
. Наследный принц отметил заинтересованность Омана
в инвестициях в экономику России, заметив, что власти его страны "очень ценят личное участие (главы ВТБ) Андрея Костина
, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами".
"Это правда, господин Костин - очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", - эта шутка Путина была встречена смехом наследного принца и Костина, участвовавшего во встрече.
Переходя на серьезный тон, президент РФ указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе, и усилиям ВТБ.
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций