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Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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16:32 07.12.2023 (обновлено: 17:38 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/banki-1914423929.html
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин
Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:32
2023-12-07T17:38
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. "У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 триллионов руб. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат", - отметил глава государства.Путин и Зиязин бен Хайсам Аль Саид встретились в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!", который организован ВТБ. Наследный принц отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России, заметив, что власти его страны "очень ценят личное участие (главы ВТБ) Андрея Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами"."Это правда, господин Костин - очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", - эта шутка Путина была встречена смехом наследного принца и Костина, участвовавшего во встрече.Переходя на серьезный тон, президент РФ указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе, и усилиям ВТБ.
https://ria.ru/20231207/banki-1914378878.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Российская банковская система отыграет прошлогодние потери, заявил Путин

Путин: банковская система России в 2023 г заработает более 3 триллионов рублей

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковская система России в 2023 году заработает более 3 триллионов рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
"У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 триллионов руб. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат", - отметил глава государства.
Путин и Зиязин бен Хайсам Аль Саид встретились в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!", который организован ВТБ. Наследный принц отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России, заметив, что власти его страны "очень ценят личное участие (главы ВТБ) Андрея Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами".
"Это правда, господин Костин - очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", - эта шутка Путина была встречена смехом наследного принца и Костина, участвовавшего во встрече.
Переходя на серьезный тон, президент РФ указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе, и усилиям ВТБ.
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