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Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям - РИА Новости, 07.12.2023
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14:58 07.12.2023 (обновлено: 16:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/banki-1914375147.html
Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям
Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям - РИА Новости, 07.12.2023
Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям
Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций против банковской системы РФ, заявил российский президент Владимир Путин на форуме ВТБ... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:58
2023-12-07T16:00
экономика
россия
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций против банковской системы РФ, заявил российский президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".Глава государства напомнил, что Запад одним из своих первых решений в прошлом году отключил российские банки от систем Visa и Mastercard."Расчет был на то, что это сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи, а следовательно - парализует банковский сектор страны. Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан", - сказал Путин.Однако на практике, по словам президента, получилось так, что граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается."При этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только не дополучили то, что могли бы заработать в России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231122/zapad-1910838330.html
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экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин
Экономика, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям

Путин: Россия перестала платить комиссионные Западу после санкций против банков

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Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций против банковской системы РФ, заявил российский президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Глава государства напомнил, что Запад одним из своих первых решений в прошлом году отключил российские банки от систем Visa и Mastercard.
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"Расчет был на то, что это сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи, а следовательно - парализует банковский сектор страны. Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан", - сказал Путин.
Однако на практике, по словам президента, получилось так, что граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается.
"При этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только не дополучили то, что могли бы заработать в России", - сказал Путин.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
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