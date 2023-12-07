https://ria.ru/20231207/banki-1914375147.html

Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям

Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям - РИА Новости, 07.12.2023

Путин: Россия перестала платить комиссионные западным компаниям

Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций против банковской системы РФ, заявил российский президент Владимир Путин на форуме ВТБ... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:58

2023-12-07T14:58

2023-12-07T16:00

экономика

россия

санкции

санкции в отношении россии

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций против банковской системы РФ, заявил российский президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".Глава государства напомнил, что Запад одним из своих первых решений в прошлом году отключил российские банки от систем Visa и Mastercard."Расчет был на то, что это сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи, а следовательно - парализует банковский сектор страны. Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан", - сказал Путин.Однако на практике, по словам президента, получилось так, что граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается."При этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только не дополучили то, что могли бы заработать в России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231122/zapad-1910838330.html

https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин