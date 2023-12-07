https://ria.ru/20231207/banki-1914373237.html
Эксперты ожидают подрыва монополий крупных западных банков, заявил Путин
Эксперты ожидают подрыва монополий крупных западных банков, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Эксперты ожидают подрыва монополий крупных западных банков, заявил Путин
Согласно оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:51
2023-12-07T14:51
2023-12-07T16:00
экономика
россия
владимир путин
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Согласно оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана, заявил президент России Владимир Путин."По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим уже, не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них – это точно", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, втб
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Эксперты ожидают подрыва монополий крупных западных банков, заявил Путин
Путин: в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана