https://ria.ru/20231207/banki-1914373237.html

Эксперты ожидают подрыва монополий крупных западных банков, заявил Путин

Эксперты ожидают подрыва монополий крупных западных банков, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Эксперты ожидают подрыва монополий крупных западных банков, заявил Путин

Согласно оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:51

2023-12-07T14:51

2023-12-07T16:00

экономика

россия

владимир путин

втб

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Согласно оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана, заявил президент России Владимир Путин."По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим уже, не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них – это точно", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20231205/prognoz-1913887618.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, втб