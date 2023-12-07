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СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу - РИА Новости, 07.12.2023
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01:26 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bank-1914244515.html
СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу
СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу
Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T01:26
2023-12-07T01:26
неаполь
в мире
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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera. Банда из четырех человек проникла в учреждение в среду утром, когда в нем уже шла работа и принимали клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги. Двое сотрудников банка были вынуждены проводить бандитов к сейфу, после чего те скрылись с добычей. Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие лишь сообщили, что у грабителей был южный акцент. В конце ноября карабинеры Неаполя раскрыли и арестовали девять членов банды, совершавших налеты на местные магазины из-под земли. На видео, которое распространили правоохранители, изображен один из тоннелей грабителей, а материалы с камер наблюдения запечатлели, как преступники уходят в подземный ход перед очередным налетом.
https://ria.ru/20231114/ograblenie-1909482940.html
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РИА Новости
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4.7
96
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неаполь, в мире
Неаполь, В мире
СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу

Corriere della Sera: в Милане четыре грабителя ограбили банк через подкоп

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 7 дек – РИА Новости. Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera.
Банда из четырех человек проникла в учреждение в среду утром, когда в нем уже шла работа и принимали клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.
Двое сотрудников банка были вынуждены проводить бандитов к сейфу, после чего те скрылись с добычей. Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие лишь сообщили, что у грабителей был южный акцент.
В конце ноября карабинеры Неаполя раскрыли и арестовали девять членов банды, совершавших налеты на местные магазины из-под земли. На видео, которое распространили правоохранители, изображен один из тоннелей грабителей, а материалы с камер наблюдения запечатлели, как преступники уходят в подземный ход перед очередным налетом.
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