https://ria.ru/20231207/bank-1914244515.html

СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу

СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу

Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T01:26

2023-12-07T01:26

2023-12-07T01:26

неаполь

в мире

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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera. Банда из четырех человек проникла в учреждение в среду утром, когда в нем уже шла работа и принимали клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги. Двое сотрудников банка были вынуждены проводить бандитов к сейфу, после чего те скрылись с добычей. Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие лишь сообщили, что у грабителей был южный акцент. В конце ноября карабинеры Неаполя раскрыли и арестовали девять членов банды, совершавших налеты на местные магазины из-под земли. На видео, которое распространили правоохранители, изображен один из тоннелей грабителей, а материалы с камер наблюдения запечатлели, как преступники уходят в подземный ход перед очередным налетом.

https://ria.ru/20231114/ograblenie-1909482940.html

неаполь

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неаполь, в мире