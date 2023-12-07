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В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 07.12.2023
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие
Два человека погибли в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:31
2023-12-07T22:31
2023-12-07T22:31
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ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщает управление МЧС по республике. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 20.15 мск вблизи села Эльхотово. "На нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту "Владикавказ- Адлер" с автомобилем ВА3-2106. По предварительной информации, в результате столкновения погибли два человека в автомобиле. По имеющейся информации, в поезде пострадавших нет," – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что задержки других поездов не запланированы. Поезд "Владикавказ - Адлер" продолжил движение в 21.44 мск. На реагирование от МЧС России были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, погибли два человека