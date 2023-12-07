https://ria.ru/20231207/avariya-1914492724.html

В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие

В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 07.12.2023

В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие

Два человека погибли в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T22:31

2023-12-07T22:31

2023-12-07T22:31

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщает управление МЧС по республике. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 20.15 мск вблизи села Эльхотово. "На нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту "Владикавказ- Адлер" с автомобилем ВА3-2106. По предварительной информации, в результате столкновения погибли два человека в автомобиле. По имеющейся информации, в поезде пострадавших нет," – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что задержки других поездов не запланированы. Поезд "Владикавказ - Адлер" продолжил движение в 21.44 мск. На реагирование от МЧС России были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто