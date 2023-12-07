Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/avariya-1914492724.html
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 07.12.2023
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие
Два человека погибли в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:31
2023-12-07T22:31
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщает управление МЧС по республике. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 20.15 мск вблизи села Эльхотово. "На нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту "Владикавказ- Адлер" с автомобилем ВА3-2106. По предварительной информации, в результате столкновения погибли два человека в автомобиле. По имеющейся информации, в поезде пострадавших нет," – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что задержки других поездов не запланированы. Поезд "Владикавказ - Адлер" продолжил движение в 21.44 мск. На реагирование от МЧС России были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d79963d3fb0b672b52278043d79dfe0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, есть погибшие

В Северной Осетии легковушка столкнулась с поездом, погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция и скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщает управление МЧС по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 20.15 мск вблизи села Эльхотово.
"На нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту "Владикавказ- Адлер" с автомобилем ВА3-2106. По предварительной информации, в результате столкновения погибли два человека в автомобиле. По имеющейся информации, в поезде пострадавших нет," – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что задержки других поездов не запланированы. Поезд "Владикавказ - Адлер" продолжил движение в 21.44 мск.
На реагирование от МЧС России были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
5 декабря, 22:18
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала