https://ria.ru/20231207/armeniya-1914309386.html

Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается

Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается - РИА Новости, 07.12.2023

Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается

Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается, заявил в четверг журналистам министр высокотехнологической промышленности республики... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:59

2023-12-07T11:59

2023-12-07T12:01

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ЕРЕВАН, 7 дек - РИА Новости. Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается, заявил в четверг журналистам министр высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян. Ранее замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение армянско-российских консультаций по поводу вещания в стране российских телеканалов. Он добавил, что российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по "вопросу нарушений пунктов межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией", а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения. "Вопрос закрытия (телеканалов - ред.) сейчас не обсуждается. Все зависит от хода консультаций, которые пройдут в Ереване", - сказал Хачатрян, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность отключения российских телеканалов. Он уточнил, что не хочет комментировать эту тему до встреч с российской стороной. "Дата и время армяно-российских консультаций пока не уточнены. Мы должны встретиться и все предметно обсудить", - сказал министр, добавив, что все нарушения зафиксированы. В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации". В конце октября Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html

https://ria.ru/20231026/armeniya-1905438229.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, никол пашинян, в мире