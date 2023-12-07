https://ria.ru/20231207/armeniya-1914309386.html
Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается
Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается - РИА Новости, 07.12.2023
Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается
Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается, заявил в четверг журналистам министр высокотехнологической промышленности республики... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:59
2023-12-07T11:59
2023-12-07T12:01
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ЕРЕВАН, 7 дек - РИА Новости. Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается, заявил в четверг журналистам министр высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян. Ранее замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение армянско-российских консультаций по поводу вещания в стране российских телеканалов. Он добавил, что российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по "вопросу нарушений пунктов межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией", а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения. "Вопрос закрытия (телеканалов - ред.) сейчас не обсуждается. Все зависит от хода консультаций, которые пройдут в Ереване", - сказал Хачатрян, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность отключения российских телеканалов. Он уточнил, что не хочет комментировать эту тему до встреч с российской стороной. "Дата и время армяно-российских консультаций пока не уточнены. Мы должны встретиться и все предметно обсудить", - сказал министр, добавив, что все нарушения зафиксированы. В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации". В конце октября Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html
https://ria.ru/20231026/armeniya-1905438229.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, никол пашинян, в мире
Армения, Россия, Никол Пашинян, В мире
Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается
Министр Хачатрян: Армения не обсуждает вопрос отключения российских телеканалов
ЕРЕВАН, 7 дек - РИА Новости. Вопрос отключения российских телеканалов в Армении сейчас не обсуждается, заявил в четверг журналистам министр высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян.
Ранее замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян анонсировал проведение армянско-российских консультаций по поводу вещания в стране российских телеканалов. Он добавил, что российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по "вопросу нарушений пунктов межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией", а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения.
МИД Армении оценил отношения с Россией
"Вопрос закрытия (телеканалов - ред.) сейчас не обсуждается. Все зависит от хода консультаций, которые пройдут в Ереване", - сказал Хачатрян, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность отключения российских телеканалов. Он уточнил, что не хочет комментировать эту тему до встреч с российской стороной.
"Дата и время армяно-российских консультаций пока не уточнены. Мы должны встретиться и все предметно обсудить", - сказал министр, добавив, что все нарушения зафиксированы.
В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ
из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном
и Москвой
подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации".
В конце октября Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения".
В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
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