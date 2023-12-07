https://ria.ru/20231207/araviya-1914390291.html
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях - РИА Новости, 07.12.2023
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях
Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:35
2023-12-07T15:35
2023-12-07T15:35
россия
саудовская аравия
в мире
мвф
большая двадцатка
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. "Обе стороны признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", в деле противостояния экономическим проблемам, стоящим перед миром", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, в мире, мвф, большая двадцатка
Россия, Саудовская Аравия, В мире, МВФ, Большая двадцатка
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в G20, МВФ и других организациях
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Обе стороны признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", в деле противостояния экономическим проблемам, стоящим перед миром", - говорится в заявлении.
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