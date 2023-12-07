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Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях - РИА Новости, 07.12.2023
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15:35 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/araviya-1914390291.html
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях - РИА Новости, 07.12.2023
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях
Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:35
2023-12-07T15:35
россия
саудовская аравия
в мире
мвф
большая двадцатка
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. "Обе стороны признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", в деле противостояния экономическим проблемам, стоящим перед миром", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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россия, саудовская аравия, в мире, мвф, большая двадцатка
Россия, Саудовская Аравия, В мире, МВФ, Большая двадцатка
Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях

Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в G20, МВФ и других организациях

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Обе стороны признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", в деле противостояния экономическим проблемам, стоящим перед миром", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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