https://ria.ru/20231207/araviya-1914390291.html

Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях

Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях - РИА Новости, 07.12.2023

Москва и Эр-Рияд выступили за сотрудничество в международных организациях

Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:35

2023-12-07T15:35

2023-12-07T15:35

россия

саудовская аравия

в мире

мвф

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914276337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e94df2288acdcf15e028ca67f37505f7.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. "Обе стороны признали важность укрепления координации и сотрудничества между двумя странами в международных организациях, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и "Группу двадцати", в деле противостояния экономическим проблемам, стоящим перед миром", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, саудовская аравия, в мире, мвф, большая двадцатка