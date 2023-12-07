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Запад будет мешать Африке идти к суверенному развитию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023
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14:44 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/afrika-1914370878.html
Запад будет мешать Африке идти к суверенному развитию, заявил Нарышкин
Запад будет мешать Африке идти к суверенному развитию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023
Запад будет мешать Африке идти к суверенному развитию, заявил Нарышкин
Запад разными способами, вплоть до намеренного разжигания межгосударственных конфликтов, будет мешать странам Африки идти по пути суверенного развития, заявил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:44
2023-12-07T14:44
африка
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад разными способами, вплоть до намеренного разжигания межгосударственных конфликтов, будет мешать странам Африки идти по пути суверенного развития, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Фактически сейчас мы наблюдаем подлинную деколонизацию Черного континента, который начинает осмысливать себя в качестве отдельного субъекта международных отношений, а не просто как рынок дешевых ресурсов, каким его до сих пор видят англосаксы", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". По словам директора СВР, "яркие свидетельства набирающего обороты процесса переосмысления Африкой своей геополитической идентичности — Центральноафриканская Республика и Мали". "Новые власти в Банги и Бамако нашли мужество встать на путь решительного отказа от покровительства Франции и "коллективного Запада" в пользу установления тесных связей с нашей страной в экономической и военно-политической сферах и на практике убедились в правильности сделанного ими выбора", - подчеркнул Нарышкин. "Уверен, что их пример вдохновит и другие государства Черного континента, заинтересованные в реализации суверенного политического курса, опирающегося прежде всего на национальные интересы и не зависящего от прихотей западных элит", - добавил он. По словам Нарышкина, очевидно, что бывшие метрополии не оставят попыток подорвать стремление африканцев к суверенному развитию, используя для этого проверенный "джентльменский набор" классических колониальных методов: от бесконечных обещаний финансового и военно-политического содействия до намеренного разжигания межгосударственных конфликтов, распространения радикальной исламистской идеологии и прямых военных интервенций. "Однако это будет только подталкивать региональных лидеров к поиску более надежных "поставщиков" безопасности, которыми в их глазах являются Россия, Китай, Индия, а также аравийские монархии, не имеющие темного колониального прошлого, а главное — готовые предложить странам и народам Африки сотрудничество на равноправной и неидеологизированной основе", - указал директор СВР. Нарышкин назвал примечательным, что схожие процессы сейчас активно развиваются повсеместно, включая Латинскую Америку, которую американцы всегда считали своим "задним двором". "Там тоже все настойчивее формируется запрос на самостоятельные интеграционные структуры, не подвластные диктату англосаксов. Одна из них — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, или СЕЛАК, в котором, что характерно, участие США и Канады не предполагается", - отметил он.
https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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африка, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Африка, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Запад будет мешать Африке идти к суверенному развитию, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад будет всячески мешать странам Африки идти к суверенному развитию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад разными способами, вплоть до намеренного разжигания межгосударственных конфликтов, будет мешать странам Африки идти по пути суверенного развития, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Фактически сейчас мы наблюдаем подлинную деколонизацию Черного континента, который начинает осмысливать себя в качестве отдельного субъекта международных отношений, а не просто как рынок дешевых ресурсов, каким его до сих пор видят англосаксы", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".
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По словам директора СВР, "яркие свидетельства набирающего обороты процесса переосмысления Африкой своей геополитической идентичности — Центральноафриканская Республика и Мали". "Новые власти в Банги и Бамако нашли мужество встать на путь решительного отказа от покровительства Франции и "коллективного Запада" в пользу установления тесных связей с нашей страной в экономической и военно-политической сферах и на практике убедились в правильности сделанного ими выбора", - подчеркнул Нарышкин.
"Уверен, что их пример вдохновит и другие государства Черного континента, заинтересованные в реализации суверенного политического курса, опирающегося прежде всего на национальные интересы и не зависящего от прихотей западных элит", - добавил он.
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По словам Нарышкина, очевидно, что бывшие метрополии не оставят попыток подорвать стремление африканцев к суверенному развитию, используя для этого проверенный "джентльменский набор" классических колониальных методов: от бесконечных обещаний финансового и военно-политического содействия до намеренного разжигания межгосударственных конфликтов, распространения радикальной исламистской идеологии и прямых военных интервенций. "Однако это будет только подталкивать региональных лидеров к поиску более надежных "поставщиков" безопасности, которыми в их глазах являются Россия, Китай, Индия, а также аравийские монархии, не имеющие темного колониального прошлого, а главное — готовые предложить странам и народам Африки сотрудничество на равноправной и неидеологизированной основе", - указал директор СВР.
Нарышкин назвал примечательным, что схожие процессы сейчас активно развиваются повсеместно, включая Латинскую Америку, которую американцы всегда считали своим "задним двором". "Там тоже все настойчивее формируется запрос на самостоятельные интеграционные структуры, не подвластные диктату англосаксов. Одна из них — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, или СЕЛАК, в котором, что характерно, участие США и Канады не предполагается", - отметил он.
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