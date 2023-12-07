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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 07.12.2023
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Туризм
 
20:54 07.12.2023 (обновлено: 22:25 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/aeroport-1914483037.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 07.12.2023
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и еще пять отменены на фоне непогоды в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:54
2023-12-07T22:25
туризм
москва
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общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и еще пять отменены на фоне непогоды в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 20.38 мск, во "Внуково" задержаны 10 рейсов, один отменен, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и три отменены, в "Шереметьево" 10 рейсов задержаны и один отменен. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве ожидается слабый снег и температура до минус 11 градусов.
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москва, снегопад в москве, общество
Туризм, Москва, Снегопад в Москве, Общество
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали 27 рейсов и отменили еще пять

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и еще пять отменены на фоне непогоды в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 20.38 мск, во "Внуково" задержаны 10 рейсов, один отменен, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и три отменены, в "Шереметьево" 10 рейсов задержаны и один отменен.
Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве ожидается слабый снег и температура до минус 11 градусов.
Уборка снега в Москве
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

Уборка снега в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

Уборка снега в Москве

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это соответствует январским показателям.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

Уборка снега в Москве

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 8
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Уборка снега в Москве

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

Уборка снега в Москве

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8
 
ТуризмМоскваСнегопад в МосквеОбщество
 
 
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