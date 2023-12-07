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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 07.12.2023
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и еще пять отменены на фоне непогоды в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:54
2023-12-07T20:54
2023-12-07T22:25
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и еще пять отменены на фоне непогоды в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 20.38 мск, во "Внуково" задержаны 10 рейсов, один отменен, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и три отменены, в "Шереметьево" 10 рейсов задержаны и один отменен. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве ожидается слабый снег и температура до минус 11 градусов.
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Туризм, Москва, Снегопад в Москве, Общество
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали 27 рейсов и отменили еще пять