https://ria.ru/20231207/aeroport-1914483037.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 07.12.2023

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и еще пять отменены на фоне непогоды в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:54

2023-12-07T20:54

2023-12-07T22:25

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и еще пять отменены на фоне непогоды в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 20.38 мск, во "Внуково" задержаны 10 рейсов, один отменен, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и три отменены, в "Шереметьево" 10 рейсов задержаны и один отменен. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве ожидается слабый снег и температура до минус 11 градусов.

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