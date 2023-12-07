Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
20:08 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/aeroflot-1914478163.html
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов - РИА Новости, 07.12.2023
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов
Российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп",... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:08
2023-12-07T20:08
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg
МОСКВА, 7 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo. ПО разработано в рамках импортозамещения российскими IT-специалистами. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов, через внутреннюю сеть Wi-Fi. В 2023 году в стриминговой системе появился новый мультиязычный интерфейс на девяти языках. Контент обновляется один раз в два месяца, поэтому пассажирам авиакомпании всегда доступны новинки: кино и музыка, аудиокниги, образовательный контент и раздел для детей. В 2024 году в беспроводную систему развлечений "Аэрофлота" планируется внедрить новые удобные опции. "Аэрофлот" возобновил работу беспроводной системы развлечений на первых 20 узкофюзеляжных лайнерах в декабре 2022 года. В начале 2024 года авиакомпания планирует восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo. Ожидается, что в 2024 году беспроводной системой развлечений на российском программном обеспечении будет оборудован весь узкофюзеляжный флот "Аэрофлота". На дальнемагистральных самолетах Аэрофлота Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолётах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений — мониторы в спинках кресел. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3fc5f0bee30184d53acefdd76c452b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo.
ПО разработано в рамках импортозамещения российскими IT-специалистами. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов, через внутреннюю сеть Wi-Fi.
В 2023 году в стриминговой системе появился новый мультиязычный интерфейс на девяти языках. Контент обновляется один раз в два месяца, поэтому пассажирам авиакомпании всегда доступны новинки: кино и музыка, аудиокниги, образовательный контент и раздел для детей.
В 2024 году в беспроводную систему развлечений "Аэрофлота" планируется внедрить новые удобные опции.
"Аэрофлот" возобновил работу беспроводной системы развлечений на первых 20 узкофюзеляжных лайнерах в декабре 2022 года. В начале 2024 года авиакомпания планирует восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo. Ожидается, что в 2024 году беспроводной системой развлечений на российском программном обеспечении будет оборудован весь узкофюзеляжный флот "Аэрофлота".
На дальнемагистральных самолетах Аэрофлота Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолётах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений — мониторы в спинках кресел.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала