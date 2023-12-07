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"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов - РИА Новости, 07.12.2023
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов
Российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп",... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:08
2023-12-07T20:08
2023-12-07T20:08
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МОСКВА, 7 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo. ПО разработано в рамках импортозамещения российскими IT-специалистами. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов, через внутреннюю сеть Wi-Fi. В 2023 году в стриминговой системе появился новый мультиязычный интерфейс на девяти языках. Контент обновляется один раз в два месяца, поэтому пассажирам авиакомпании всегда доступны новинки: кино и музыка, аудиокниги, образовательный контент и раздел для детей. В 2024 году в беспроводную систему развлечений "Аэрофлота" планируется внедрить новые удобные опции. "Аэрофлот" возобновил работу беспроводной системы развлечений на первых 20 узкофюзеляжных лайнерах в декабре 2022 года. В начале 2024 года авиакомпания планирует восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo. Ожидается, что в 2024 году беспроводной системой развлечений на российском программном обеспечении будет оборудован весь узкофюзеляжный флот "Аэрофлота". На дальнемагистральных самолетах Аэрофлота Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолётах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений — мониторы в спинках кресел. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
МОСКВА, 7 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo.
ПО разработано в рамках импортозамещения российскими IT-специалистами. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов, через внутреннюю сеть Wi-Fi.
В 2023 году в стриминговой системе появился новый мультиязычный интерфейс на девяти языках. Контент обновляется один раз в два месяца, поэтому пассажирам авиакомпании всегда доступны новинки: кино и музыка, аудиокниги, образовательный контент и раздел для детей.
В 2024 году в беспроводную систему развлечений "Аэрофлота" планируется внедрить новые удобные опции.
"Аэрофлот" возобновил работу беспроводной системы развлечений на первых 20 узкофюзеляжных лайнерах в декабре 2022 года. В начале 2024 года авиакомпания планирует восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo. Ожидается, что в 2024 году беспроводной системой развлечений на российском программном обеспечении будет оборудован весь узкофюзеляжный флот "Аэрофлота".
На дальнемагистральных самолетах Аэрофлота Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолётах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений — мониторы в спинках кресел.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.