https://ria.ru/20231207/aeroflot-1914472153.html
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на ПО РФ более 65 Airbus A320ceo
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на ПО РФ более 65 Airbus A320ceo - РИА Новости, 07.12.2023
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на ПО РФ более 65 Airbus A320ceo
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном ПО более 65 самолетов Airbus A320ceo, пассажиры... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:28
2023-12-07T19:28
2023-12-07T19:29
аэрофлот
airbus a320
технологии
развлечения
самолеты
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном ПО более 65 самолетов Airbus A320ceo, пассажиры могут получить доступ к ней на борту с личных гаджетов через внутреннюю сеть Wi-Fi, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" подключил к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo. ПО разработано в рамках импортозамещения российскими IT-специалистами. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов через внутреннюю сеть Wi-Fi", - говорится в сообщении. В 2023 году в стриминговой системе авиакомпании появился новый мультиязычный интерфейс на девяти языках. "Аэрофлот" планирует внедрить новые удобные опции в беспроводную систему развлечений в 2024 году: пассажиры смогут вызвать бортпроводника, заказать блюда и напитки из электронного меню, уточняет компания. Кроме того, в начале 2024 года авиакомпания планирует восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo. Ожидается, что в 2024 году беспроводной системой развлечений на российском программном обеспечении будет оборудован весь узкофюзеляжный флот компании. На дальнемагистральных самолетах "Аэрофлота" Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений - мониторы в спинках кресел, отмечает перевозчик.
https://ria.ru/20231125/aeroflot-1911842873.html
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аэрофлот, airbus a320, технологии, развлечения, самолеты
Аэрофлот, Airbus A320, Технологии, Развлечения, Самолеты
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" подключила к беспроводной системе развлечений на отечественном ПО более 65 самолетов Airbus A320ceo, пассажиры могут получить доступ к ней на борту с личных гаджетов через внутреннюю сеть Wi-Fi, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" подключил к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo. ПО разработано в рамках импортозамещения российскими IT-специалистами. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов через внутреннюю сеть Wi-Fi", - говорится в сообщении.
В 2023 году в стриминговой системе авиакомпании появился новый мультиязычный интерфейс на девяти языках. "Аэрофлот" планирует внедрить новые удобные опции в беспроводную систему развлечений в 2024 году: пассажиры смогут вызвать бортпроводника, заказать блюда и напитки из электронного меню, уточняет компания.
Экспозиция Аэрофлота на выставке "Россия": авиадостижения, лекции и игры
Кроме того, в начале 2024 года авиакомпания планирует восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing
737 и Airbus А
320neo. Ожидается, что в 2024 году беспроводной системой развлечений на российском программном обеспечении будет оборудован весь узкофюзеляжный флот компании.
На дальнемагистральных самолетах "Аэрофлота" Boeing
777, Airbus
A350, Airbus
A330, а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений - мониторы в спинках кресел, отмечает перевозчик.