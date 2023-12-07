https://ria.ru/20231207/aeroflot-1914468230.html
"Аэрофлот" сообщил о затруднениях при продаже билетов
"Аэрофлот" сообщил о затруднениях при продаже билетов - РИА Новости, 07.12.2023
"Аэрофлот" сообщил о затруднениях при продаже билетов
Продажа билетов во всех сервисах авиакомпании "Аэрофлот" затруднена из-за сбоя системы бронирования Leonardo, регистрация пассажиров работает штатно в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:00
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Продажа билетов во всех сервисах авиакомпании "Аэрофлот" затруднена из-за сбоя системы бронирования Leonardo, регистрация пассажиров работает штатно в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении, сообщил перевозчик. "В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.)", – говорится в сообщении. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно.
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"Аэрофлот" сообщил о затруднениях при продаже билетов
"Аэрофлот" сообщил о затруднениях при продаже билетов из-за технического сбоя
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Продажа билетов во всех сервисах авиакомпании "Аэрофлот" затруднена из-за сбоя системы бронирования Leonardo, регистрация пассажиров работает штатно в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении, сообщил перевозчик.
"В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.)", – говорится в сообщении.
На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно.
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