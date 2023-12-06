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Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения - РИА Новости, 06.12.2023
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10:34 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zhaparov-1914052804.html
Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения
Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения - РИА Новости, 06.12.2023
Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения
Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения, сообщил в среду на пресс-конференции вице-премьер республики Эдиль... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:34
2023-12-06T10:34
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения, сообщил в среду на пресс-конференции вице-премьер республики Эдиль Байсалов. "Президент всем нам запретил делать ему какие-либо подарки. Он человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что народ Кыргызстана не ошибся, выбрав его главой государства. Cадыр Жапаров может кому-то нравиться, кому-то нет, но мы все должны желать ему успеха, потому что его успех - это успех всего народа и нашего государства", - заявил вице-премьер. В среду президент Киргизии отмечает свое 55-летие. Главу государства уже поздравили ряд иностранных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения

Глава Киргизии Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на 55-летие

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Садыр Жапаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения, сообщил в среду на пресс-конференции вице-премьер республики Эдиль Байсалов.
«
"Президент всем нам запретил делать ему какие-либо подарки. Он человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что народ Кыргызстана не ошибся, выбрав его главой государства. Cадыр Жапаров может кому-то нравиться, кому-то нет, но мы все должны желать ему успеха, потому что его успех - это успех всего народа и нашего государства", - заявил вице-премьер.
В среду президент Киргизии отмечает свое 55-летие. Главу государства уже поздравили ряд иностранных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
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