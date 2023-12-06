https://ria.ru/20231206/zhaparov-1914052804.html

Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения

Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения - РИА Новости, 06.12.2023

Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему что-либо на день рождения

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения, сообщил в среду на пресс-конференции вице-премьер республики Эдиль... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:34

2023-12-06T10:34

2023-12-06T10:34

в мире

киргизия

садыр жапаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598909444_0:161:2828:1752_1920x0_80_0_0_ae66bbccc36bec46eb6e3b05edc9f05d.jpg

БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения, сообщил в среду на пресс-конференции вице-премьер республики Эдиль Байсалов. "Президент всем нам запретил делать ему какие-либо подарки. Он человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что народ Кыргызстана не ошибся, выбрав его главой государства. Cадыр Жапаров может кому-то нравиться, кому-то нет, но мы все должны желать ему успеха, потому что его успех - это успех всего народа и нашего государства", - заявил вице-премьер. В среду президент Киргизии отмечает свое 55-летие. Главу государства уже поздравили ряд иностранных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20231016/dr-1902977289.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киргизия, садыр жапаров