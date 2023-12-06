https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914014739.html

Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США

Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США - РИА Новости, 06.12.2023

Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США

Владимир Зеленский только сейчас, после отказа выступить в конгрессе США, начал понимать, что его использовали и бросили, такое мнение выразил лидер французской РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T03:32

2023-12-06T03:32

2023-12-06T03:32

в мире

владимир зеленский

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флориан филиппо

конгресс сша

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский только сейчас, после отказа выступить в конгрессе США, начал понимать, что его использовали и бросили, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.Накануне Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами. Речь планировалась в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева."Только сейчас начал понимать! Зеленский неожиданно отменил свое выступление перед Конгрессом США! Огромный сюрприз в Соединенных Штатах!" — написал Филиппо.По мнению политика, это событие стало настоящим "разгромом" для Зеленского, у которого, по словам Филиппо, уже больше ничего не получается."Когда глубинное государство бросает вас после того, как создало и использовало, это всегда жестоко! Зеленский пытается это понять…", — заключил политик.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

https://ria.ru/20231205/nedovolstvo-1913977274.html

https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html

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