Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США
Филиппо: Зеленский отменил выступление в конгрессе США, поняв, что его бросили
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский только сейчас, после отказа выступить в конгрессе США, начал понимать, что его использовали и бросили, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
Накануне Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами. Речь планировалась в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева.
"Только сейчас начал понимать! Зеленский неожиданно отменил свое выступление перед Конгрессом США! Огромный сюрприз в Соединенных Штатах!" — написал Филиппо.
По мнению политика, это событие стало настоящим "разгромом" для Зеленского, у которого, по словам Филиппо, уже больше ничего не получается.
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"Когда глубинное государство бросает вас после того, как создало и использовало, это всегда жестоко! Зеленский пытается это понять…", — заключил политик.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.