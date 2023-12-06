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Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США - РИА Новости, 06.12.2023
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03:32 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914014739.html
Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США
Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США - РИА Новости, 06.12.2023
Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США
Владимир Зеленский только сейчас, после отказа выступить в конгрессе США, начал понимать, что его использовали и бросили, такое мнение выразил лидер французской РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:32
2023-12-06T03:32
в мире
владимир зеленский
сша
франция
украина
флориан филиппо
конгресс сша
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский только сейчас, после отказа выступить в конгрессе США, начал понимать, что его использовали и бросили, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.Накануне Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами. Речь планировалась в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева."Только сейчас начал понимать! Зеленский неожиданно отменил свое выступление перед Конгрессом США! Огромный сюрприз в Соединенных Штатах!" — написал Филиппо.По мнению политика, это событие стало настоящим "разгромом" для Зеленского, у которого, по словам Филиппо, уже больше ничего не получается."Когда глубинное государство бросает вас после того, как создало и использовало, это всегда жестоко! Зеленский пытается это понять…", — заключил политик.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
https://ria.ru/20231205/nedovolstvo-1913977274.html
https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html
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в мире, владимир зеленский, сша, франция, украина, флориан филиппо, конгресс сша
В мире, Владимир Зеленский, США, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Конгресс США
Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США

Филиппо: Зеленский отменил выступление в конгрессе США, поняв, что его бросили

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский только сейчас, после отказа выступить в конгрессе США, начал понимать, что его использовали и бросили, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
Накануне Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами. Речь планировалась в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева.
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"Только сейчас начал понимать! Зеленский неожиданно отменил свое выступление перед Конгрессом США! Огромный сюрприз в Соединенных Штатах!" — написал Филиппо.
По мнению политика, это событие стало настоящим "разгромом" для Зеленского, у которого, по словам Филиппо, уже больше ничего не получается.
«
"Когда глубинное государство бросает вас после того, как создало и использовало, это всегда жестоко! Зеленский пытается это понять…", — заключил политик.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
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В миреВладимир ЗеленскийСШАФранцияУкраинаФлориан ФилиппоКонгресс США
 
 
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