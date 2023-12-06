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Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ
Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023
Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян начали рабочий завтрак, в ходе которого пообщаются тет-а-тет, передаёт корреспондент... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:56
2023-12-06T14:56
2023-12-06T15:04
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
оаэ
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян начали рабочий завтрак, в ходе которого пообщаются тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед этим во дворце Каср Аль-Ватан прошли российско-эмиратские переговоры, в ходе которых обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.Открывая переговоры с участием делегаций, Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом ОАЭ палестино-израильский конфликт и проинформировать об украинском кризисе. Он также пригласил его на саммит БРИКС в Казани в следующем году.
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владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире, оаэ
Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире, ОАЭ
Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ
Путин и президент ОАЭ в ходе рабочего завтрака пообщаются тет-а-тет