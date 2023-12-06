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Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023
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14:56 06.12.2023 (обновлено: 15:04 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/zavtrak-1914128137.html
Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ
Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023
Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян начали рабочий завтрак, в ходе которого пообщаются тет-а-тет, передаёт корреспондент... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:56
2023-12-06T15:04
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
оаэ
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян начали рабочий завтрак, в ходе которого пообщаются тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед этим во дворце Каср Аль-Ватан прошли российско-эмиратские переговоры, в ходе которых обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.Открывая переговоры с участием делегаций, Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом ОАЭ палестино-израильский конфликт и проинформировать об украинском кризисе. Он также пригласил его на саммит БРИКС в Казани в следующем году.
https://ria.ru/20231206/putin-1914120978.html
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владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире, оаэ
Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире, ОАЭ
Во дворце Каср Аль-Ватан начался рабочий завтрак Путина и президента ОАЭ

Путин и президент ОАЭ в ходе рабочего завтрака пообщаются тет-а-тет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян начали рабочий завтрак, в ходе которого пообщаются тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Перед этим во дворце Каср Аль-Ватан прошли российско-эмиратские переговоры, в ходе которых обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Открывая переговоры с участием делегаций, Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом ОАЭ палестино-израильский конфликт и проинформировать об украинском кризисе. Он также пригласил его на саммит БРИКС в Казани в следующем году.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Абу-Даби
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Вчера, 14:37
 
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