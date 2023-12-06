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Сахарный завод на Кубани увеличит эффективность производства по нацпроекту - РИА Новости, 06.12.2023
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Краснодарский край
 
01:19 06.12.2023 (обновлено: 01:40 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/zavod-1914009998.html
Сахарный завод на Кубани увеличит эффективность производства по нацпроекту
Сахарный завод на Кубани увеличит эффективность производства по нацпроекту - РИА Новости, 06.12.2023
Сахарный завод на Кубани увеличит эффективность производства по нацпроекту
Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае внедрит бережливые технологи в рамках нацпроекта "Производительность труда", это позволит предприятию увеличить... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:19
2023-12-06T01:40
экономика
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае внедрит бережливые технологи в рамках нацпроекта "Производительность труда", это позволит предприятию увеличить эффективность переработки сахарной свеклы, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На Кореновском сахарном заводе дали старт реализации нацпроекта "Производительность труда". На предприятии приступили к улучшению производственных процессов при поддержке экспертов регионального центра компетенций. В планах – увеличить эффективность переработки сахарной свеклы", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты уже обучают коллектив основам бережливых технологий. В дальнейшем рабочая группа предприятия проведет диагностику и выберет производственный процесс для оптимизации. На сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвует более 290 предприятий Кубани, преобладающая часть из которых – обрабатывающие производства, добавляют власти.
https://ria.ru/20231129/sakhar-1912512550.html
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экономика, краснодарский край
Экономика, Краснодарский край, Краснодарский край
Сахарный завод на Кубани увеличит эффективность производства по нацпроекту

Кореновский сахарный завод на Кубани увеличит эффективность в рамках нацпроекта

© Pixabay / pasja1000Сахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Pixabay / pasja1000
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае внедрит бережливые технологи в рамках нацпроекта "Производительность труда", это позволит предприятию увеличить эффективность переработки сахарной свеклы, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"На Кореновском сахарном заводе дали старт реализации нацпроекта "Производительность труда". На предприятии приступили к улучшению производственных процессов при поддержке экспертов регионального центра компетенций. В планах – увеличить эффективность переработки сахарной свеклы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты уже обучают коллектив основам бережливых технологий. В дальнейшем рабочая группа предприятия проведет диагностику и выберет производственный процесс для оптимизации.
На сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвует более 290 предприятий Кубани, преобладающая часть из которых – обрабатывающие производства, добавляют власти.
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