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Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека

Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека - РИА Новости, 06.12.2023

Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека

Первое свидание — это не только зрительный контакт, общие темы для разговора и ценности, но и новые запахи. Причем речь идет вовсе не о парфюме, а о естественных запахах тела. Почему кого-то мы хотим обнюхать с ног до головы, а от кого-то хотим держаться подальше? Что может рассказать о партнере его запах, и почему это для нас так важно?

2023-12-06T14:00

2023-12-06T14:00

2023-12-06T14:00

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Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека Первое свидание — это не только зрительный контакт, общие темы для разговора и ценности, но и новые запахи. Причем речь идет вовсе не о парфюме, а о естественных запахах тела. Почему кого-то мы хотим обнюхать с ног до головы, а от кого-то хотим держаться подальше? Что может рассказать о партнере его запах, и почему это для нас так важно? audio/mpeg

Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека Первое свидание — это не только зрительный контакт, общие темы для разговора и ценности, но и новые запахи. Причем речь идет вовсе не о парфюме, а о естественных запахах тела. Почему кого-то мы хотим обнюхать с ног до головы, а от кого-то хотим держаться подальше? Что может рассказать о партнере его запах, и почему это для нас так важно? audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог Полина Герасимова.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Руслан Жигалов, Полина ПанинаПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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