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Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека - РИА Новости, 06.12.2023
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14:00 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zapakhi-1913833328.html
Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека
Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека - РИА Новости, 06.12.2023
Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека
Первое свидание — это не только зрительный контакт, общие темы для разговора и ценности, но и новые запахи. Причем речь идет вовсе не о парфюме, а о естественных запахах тела. Почему кого-то мы хотим обнюхать с ног до головы, а от кого-то хотим держаться подальше? Что может рассказать о партнере его запах, и почему это для нас так важно?
2023-12-06T14:00
2023-12-06T14:00
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Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека
Первое свидание — это не только зрительный контакт, общие темы для разговора и ценности, но и новые запахи. Причем речь идет вовсе не о парфюме, а о естественных запахах тела. Почему кого-то мы хотим обнюхать с ног до головы, а от кого-то хотим держаться подальше? Что может рассказать о партнере его запах, и почему это для нас так важно?
audio/mpeg
Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека
Первое свидание — это не только зрительный контакт, общие темы для разговора и ценности, но и новые запахи. Причем речь идет вовсе не о парфюме, а о естественных запахах тела. Почему кого-то мы хотим обнюхать с ног до головы, а от кого-то хотим держаться подальше? Что может рассказать о партнере его запах, и почему это для нас так важно?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог Полина Герасимова.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Руслан Жигалов, Полина ПанинаПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вконтакте, отношения, любовь, чувства, психология, подкаст, аудио
Нас двое, ВКонтакте, отношения, Любовь, чувства, Психология, Подкаст
Нас двое

Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека

Нас двое
Химия отношений: как мы "считываем" запах другого человека
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Первое свидание — это не только зрительный контакт, общие темы для разговора и ценности, но и новые запахи. Причем речь идет вовсе не о парфюме, а о естественных запахах тела. Почему кого-то мы хотим обнюхать с ног до головы, а от кого-то хотим держаться подальше? Что может рассказать о партнере его запах, и почему это для нас так важно?
Эксперт эпизода — психолог Полина Герасимова.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Руслан Жигалов, Полина Панина
Продюсер: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеВКонтактеотношенияЛюбовьчувстваПсихологияПодкаст
 
 
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