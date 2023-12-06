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Азаров считает, что Зеленский не снимает Залужного с должности из-за США - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zaluzhnyy-1914051830.html
Азаров считает, что Зеленский не снимает Залужного с должности из-за США
Азаров считает, что Зеленский не снимает Залужного с должности из-за США - РИА Новости, 06.12.2023
Азаров считает, что Зеленский не снимает Залужного с должности из-за США
Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Владимир Зеленский убрал бы Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками и списал на РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:29
2023-12-06T10:29
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
валерий залужный
николай азаров (политик)
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Владимир Зеленский убрал бы Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками и списал на него все провалы на фронте, но не дают США. "Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра… То, что Зеленский, если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы – это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Одна из причин – ему не дают это сделать американцы. Вторая причина – то, что смещение Залужного только повысит его рейтинг, популярность, придаст ему уверенности", - написал Азаров на своей странице в соцсети. По его мнению, также Зеленский хочет списать все неудачи на Залужного, для этого тот должен остаться на должности главнокомандующего. "Тем более, что перспективы развития всей этой военной ситуации не блестящие, а трагические, поэтому Зеленский предпочитает держать его и косвенно обвинять во всех провалах", - отметил Азаров. По его мнению, политические амбиции у Залужного есть и "у него достаточно хорошие перспективы". Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. Издание "Страна.ua" в конце ноября сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Позднее это издание писало со ссылкой на источник в украинских политических кругах, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html
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украина, владимир зеленский, валерий залужный, николай азаров (политик), в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Николай Азаров (политик), В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Азаров считает, что Зеленский не снимает Залужного с должности из-за США

Азаров: Зеленский снял бы Залужного с должности, но США не разрешают этого

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Владимир Зеленский убрал бы Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками и списал на него все провалы на фронте, но не дают США.
"Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра… То, что Зеленский, если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы – это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Одна из причин – ему не дают это сделать американцы. Вторая причина – то, что смещение Залужного только повысит его рейтинг, популярность, придаст ему уверенности", - написал Азаров на своей странице в соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии
4 декабря, 08:00
По его мнению, также Зеленский хочет списать все неудачи на Залужного, для этого тот должен остаться на должности главнокомандующего. "Тем более, что перспективы развития всей этой военной ситуации не блестящие, а трагические, поэтому Зеленский предпочитает держать его и косвенно обвинять во всех провалах", - отметил Азаров. По его мнению, политические амбиции у Залужного есть и "у него достаточно хорошие перспективы".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.
Издание "Страна.ua" в конце ноября сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Позднее это издание писало со ссылкой на источник в украинских политических кругах, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
7 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйНиколай Азаров (политик)В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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