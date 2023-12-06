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Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ о гибели журналистов в секторе Газа - РИА Новости, 06.12.2023
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09:14 06.12.2023 (обновлено: 09:15 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/zakharova-1914035055.html
Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ о гибели журналистов в секторе Газа
Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ о гибели журналистов в секторе Газа - РИА Новости, 06.12.2023
Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ о гибели журналистов в секторе Газа
ОБСЕ должна обратить внимание на гибель более 40 журналистов в зоне палестино-израильского конфликта, вместо этого можно услышать только "чудовищные" аргументы, РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:14
2023-12-06T09:15
мария захарова
обсе
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
медиа
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ОБСЕ должна обратить внимание на гибель более 40 журналистов в зоне палестино-израильского конфликта, вместо этого можно услышать только "чудовищные" аргументы, что ОБСЕ занимается только Европой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если вы посмотрите на сам этот институт (уполномоченных по защите прав журналистов и свободе слова - ред.) и на самого уполномоченного, на его персональные характеристики… с точки зрения вклада этого конкретного человека на этой конкретной должности - они нулевые, ни о чем", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что, по разным данным, в зоне палестино-израильского конфликта за два месяца погибло уже свыше 40 журналистов, более 10 тяжелораненые. "Вы что-нибудь слышали, что-нибудь от этой структуры, персонально по какому-нибудь журналисту или в целом по ситуации?" - возмутилась она. По словам Захаровой, она слышала только "фантастические" аргументы, что ОБСЕ занимается только ситуацией в Европе, а не на Ближнем Востоке. "Среди убитых и раненых журналисты, которые представляют СМИ стран того самого ОБСЕ. А в каком регионе мира они погибли - это дело второе. Это чудовищно, когда мы слышим "ну это ж не в границах ОБСЕ, поэтому не важно, что там тот же Reuters представлен или SkyNews - это не важно, это можно и не увидеть", - ответила Захарова на такие аргументы. По ее мнению, ОБСЕ должна была обратить внимание на то, что все международные договоры и документы в защиту журналистов не работают. "Мы же не слышим ничего от госпожи (Терезы) Рибейро", - возмутилась она. Кроме того, Захарова напомнила, что страна-член ОБСЕ США одновременно является "самопровозглашенным" гарантом стабильности на Ближнем Востоке. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903517532.html
https://ria.ru/20231202/zhurnalisty-1913293871.html
https://ria.ru/20231201/khamas-1913106651.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html
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мария захарова, обсе, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, медиа
Мария Захарова, ОБСЕ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Медиа
Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ о гибели журналистов в секторе Газа

Захарова: ОБСЕ должна обратить внимание на гибель более 40 журналистов в Газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ОБСЕ должна обратить внимание на гибель более 40 журналистов в зоне палестино-израильского конфликта, вместо этого можно услышать только "чудовищные" аргументы, что ОБСЕ занимается только Европой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если вы посмотрите на сам этот институт (уполномоченных по защите прав журналистов и свободе слова - ред.) и на самого уполномоченного, на его персональные характеристики… с точки зрения вклада этого конкретного человека на этой конкретной должности - они нулевые, ни о чем", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что, по разным данным, в зоне палестино-израильского конфликта за два месяца погибло уже свыше 40 журналистов, более 10 тяжелораненые.
"Вы что-нибудь слышали, что-нибудь от этой структуры, персонально по какому-нибудь журналисту или в целом по ситуации?" - возмутилась она.
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По словам Захаровой, она слышала только "фантастические" аргументы, что ОБСЕ занимается только ситуацией в Европе, а не на Ближнем Востоке.
"Среди убитых и раненых журналисты, которые представляют СМИ стран того самого ОБСЕ. А в каком регионе мира они погибли - это дело второе. Это чудовищно, когда мы слышим "ну это ж не в границах ОБСЕ, поэтому не важно, что там тот же Reuters представлен или SkyNews - это не важно, это можно и не увидеть", - ответила Захарова на такие аргументы.
По ее мнению, ОБСЕ должна была обратить внимание на то, что все международные договоры и документы в защиту журналистов не работают.
"Мы же не слышим ничего от госпожи (Терезы) Рибейро", - возмутилась она.
Кроме того, Захарова напомнила, что страна-член ОБСЕ США одновременно является "самопровозглашенным" гарантом стабильности на Ближнем Востоке.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Мария ЗахароваОБСЕОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаМедиа
 
 
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