https://ria.ru/20231206/zaderzhanie-1914079772.html
Полиция задержала жительницу Мценска, подозреваемую в избиении правнука
Полиция задержала жительницу Мценска, подозреваемую в избиении правнука - РИА Новости, 06.12.2023
Полиция задержала жительницу Мценска, подозреваемую в избиении правнука
В Орловской области задержали жительницу Мценска, в состоянии алкогольного опьянения подравшуюся с сестрой и ударившую ее четырехмесячного правнука, ребенок в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:25
2023-12-06T12:25
2023-12-06T12:25
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Орловской области задержали жительницу Мценска, в состоянии алкогольного опьянения подравшуюся с сестрой и ударившую ее четырехмесячного правнука, ребенок в больнице. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 4-месячному ребенку по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК. По данным СУСК, ночью 4 декабря 68-летняя жительница Мценска, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла правнуку удар рукой в голову, чем причинила тяжкий вред его здоровью. Родственники сообщили о происшедшем в скорую, сейчас мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медпомощь. "Следователем подозреваемая задержана. В настоящее время в отношении нее и иных лиц проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", – уточнили в СУСК. В ведомстве добавили, что следствие ходатайствует поместить подозреваемую под стражу. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в тот день после распития спиртного произошел словесный конфликт между хозяйкой дома и ее сестрой, которая гостила с правнуком. По словам собеседника, конфликт перерос в драку, подозреваемая избила сестру, потом ударила ее правнука, спавшего в другой комнате, и продолжила колотить женщину, которая затем позвонила своему сыну и рассказала о случившемся. Мужчина приехал, вызвал медиков, и его внука увезли в больницу.
https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мценск, орловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мценск, Орловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция задержала жительницу Мценска, подозреваемую в избиении правнука
Полиция задержала жительницу Мценска, ударившую правнука во время драки
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Орловской области задержали жительницу Мценска, в состоянии алкогольного опьянения подравшуюся с сестрой и ударившую ее четырехмесячного правнука, ребенок в больнице.
"Следственными органами СК России
по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 4-месячному ребенку по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК.
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По данным СУСК, ночью 4 декабря 68-летняя жительница Мценска, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла правнуку удар рукой в голову, чем причинила тяжкий вред его здоровью. Родственники сообщили о происшедшем в скорую, сейчас мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медпомощь.
«
"Следователем подозреваемая задержана. В настоящее время в отношении нее и иных лиц проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", – уточнили в СУСК.
В ведомстве добавили, что следствие ходатайствует поместить подозреваемую под стражу.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в тот день после распития спиртного произошел словесный конфликт между хозяйкой дома и ее сестрой, которая гостила с правнуком. По словам собеседника, конфликт перерос в драку, подозреваемая избила сестру, потом ударила ее правнука, спавшего в другой комнате, и продолжила колотить женщину, которая затем позвонила своему сыну и рассказала о случившемся. Мужчина приехал, вызвал медиков, и его внука увезли в больницу.
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