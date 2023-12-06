https://ria.ru/20231206/yugra-1914075573.html

Природное богатство и развитие: глава Югры рассказала об успехах региона

Природное богатство и развитие: глава Югры рассказала об успехах региона - РИА Новости, 06.12.2023

Природное богатство и развитие: глава Югры рассказала об успехах региона

По данным рейтинга социально-экономического положения регионов, который ежегодно по заказу РИА Новости составляет агентство РИА Рейтинг, Ханты-Мансийский округ... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:33

2023-12-06T12:33

2023-12-06T12:33

ханты-мансийский автономный округ

югра

сургут

сургутский район

наталья комарова

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По данным рейтинга социально-экономического положения регионов, который ежегодно по заказу РИА Новости составляет агентство РИА Рейтинг, Ханты-Мансийский округ – Югра с каждым годом улучшает свои показатели. Так, по итогам 2021 года, Югра занимала пятое место, но годом позже – заняла четвертую позицию. Не исключено, что по итогам 2023 года Югра станет третьей в рейтинге, уступив Москве и Санкт-Петербургу. Яркая презентация На прошедших в конце ноября 2023 года Днях Югры на выставке-форуме "Россия" регион показал себя ярко и уверенно. Югра знает цену своим природным богатствам, внедряет инновационные технологии, с уверенностью смотрит в будущее. Именно эти векторы и показаны во всей наглядности на территории столичного ВДНХ. И, конечно, не случайно слоганом экспозиции региона были выбраны слова "Увидеть Югру – влюбиться в Россию". Потому что в ХМАО есть все, за что люди любят Россию: и красивейшая природа, и природные богатства, и динамичное развитие. При этом, как отметила на выставке губернатор региона Наталья Комарова, население Югры значительно моложе, чем в среднем по России. 30 ноября губернатор региона выступила с отчетом о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционным посланием, обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона. Она рассказала о том, что регион переживает в настоящее время, об инвестициях в развитие Югры и о будущем одного из самых богатейших регионов России. Комарова констатировала, что уходящий год был отмечен попытками недружественных стран перекрыть России доступ к международным рынкам и технологиям. По ее словам, Югра с вызовами справились. Экономика региона выстояла, не отказалась от социальных обязательств, а еще и взяла дополнительные. "Наша главная задача – повышение качества жизни югорчан. Для этого в регионе реализуются 12 национальных проектов, направленных на достижение национальных целей, инициированных президентом Российской Федерации", - сказала Комарова. Решения сегодняшнего дня Национальный проект "Здравоохранение", реализуемый в регионе с 2018 года, в рамках достижения национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", выполняется в регионе фактически опережающими темпами. Сейчас Югра находится в первой тройке по качеству медпомощи, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Кроме того, округ занимает шестую позицию по ожидаемой продолжительности жизни с наилучшими показателями естественного прироста. Югорские медики работают на самом современном оборудовании, проводят сложнейшие хирургические операции, а за помощью к ним обращаются со всей России. Так, трансплантологами Югры за восемь лет проведены 64 операции по пересадке почки, 12 – печени, 12 – роговицы глаза и пять – сердца. Особое внимание уделяется и первичному звену оказания медпомощи, которую югорчане получают около дома. В дальних селах открываются фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. Многие медучреждения вводятся в строй с опережением контрактных сроков. Приоритетом для власти региона является выполнение социальных обязательств. В регионе действует 91 мера социальной поддержки, которой в уходящем году воспользовались 450 тысяч югорчан. "Реализуем комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей в соответствии с единым нормативным правовым актом. За каждой семьей закреплен социальный координатор", - сообщила Комарова. В рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов" в Югре реализуются нацпроекты "Образование" и "Культура". "Югра – месторождение талантов", - отметила губернатор. Для раскрытия потенциала детей и молодежи, обеспечения их качественным и конкурентным образованием в каждом населенном пункте создаются условия для развития культуры, для вовлечения молодых талантов в науку. "Это один из главных результатов работы по достижению национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов", нацпроектов "Образование" и "Культура", - подчеркнула Комарова. Каждый год в регионе становится больше школ. В том числе уникальных. Так, в Сургуте в партнерстве со Сбербанком открыли первую в УрФО "Школу 21" - образовательное учреждение, задачей которого является подготовка IT-специалистов мирового уровня. Основа для благополучной жизни Еще в 2022 году президент РФ Владимир Путин сказал: "Для каждой семьи квартира, дом – это не просто материальное благо, но и прочная основа для рождения и воспитания детей, для счастливой, благополучной жизни". В этой связи квартирному вопросу и ЖКХ в Югре уделяется особое внимание. "Только с 2019 года расселены 699,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Улучшили свои жилищные условия 15 943 тысячи семей. Восстановили права 524 дольщика", - сообщила губернатор. Также Комарова рассказала, что по итогам 2023 года в автономном округе планируется ввести в эксплуатацию почти 14 тысяч новых квартир. Важнейший запрос югорчан – чистая питьевая вода. Эта проблема системно решается. В этом году, как отметила губернатор, введены в эксплуатацию очистные сооружения в Федоровском Сургутского района, что позволило обеспечить чистой питьевой водой более 23 тысяч человек. А завершение реконструкции аналогичных сооружений в Нефтеюганске и Приобье даст чистую воду еще 134 тысячам югорчан. Югра – это еще и огромные пространства. В связи с этим очень важен вопрос обеспечения качества автодорог. Губернатор отметила, что дороги в Югре – хорошие. 86,5% региональных трасс соответствует всем нормативам. "В 2023 году отремонтировали 53,7 километра дорог, ввели в эксплуатацию мостовой переход через протоку Чеускино на автомобильной дороге Нефтеюганск – левый берег реки Обь, завершена реконструкция автомобильной дороги "Сургут – Лянтор", - отметила Комарова. В этом году из дорожного фонда Югры муниципальным образованиям на ремонт и строительство дорог было направлено 1,9 миллиарда рублей. В следующем году цифра существенно возрастет и составит 3,2 миллиарда рублей. "С опережением контрактных сроков реализуют проект национального значения – строительство грандиозного объекта: второго мостового перехода через Обь в районе Сургута", - сообщила губернатор. Проект предусматривает создание четырех мостов и трех путепроводов общей протяженностью 45,56 километра. Реализация приведет к снижению транспортной нагрузке на Сургут, послужит дополнительной транспортной артерией, которая свяжет Арктику и Азию. "Два года подряд Югра становится победителем Международного проекта Фонда имени В. И. Вернадского "Экологическая культура. Мир и Согласие" в номинации "Самый активный регион". В мае 2023 года в Сургутском районе создан памятник природы регионального значения "Тундринский бор". За девять месяцев 2023 года ликвидированы 232 места несанкционированного складирования отходов. Проведены 375 мероприятий по очистке прибрежной территории протяженностью 351 километра — в этих акциях приняли участие почти 30 тысяч югорчан", - отметила губернатор. Комарова отметила значительные успехи, достигнутые регионом в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации". В 2023 году автономный округ вошел в тройку регионов-лидеров по уровню цифровой трансформации. "Приоритет работы правительства региона – предоставление государственных и муниципальных услуг без необходимости личного посещения государственных органов", - подчеркнула Комарова. По 12 цифровым услугам социальной сферы решения уже принимаются автоматически. Разработчики высоких технологий учитывают специфику автономного округа. Так, в Югре уже начал работать программно-аппаратный комплекс дистанционного мониторинга и раннего обнаружения пожаров – "Лесохранитель". А число IT-стойбищ в уходящем году выросло до 77. "Это такое направление, в котором крайне заинтересованы во всех отдаленных уголках мира", - сказала Комарова на выставке "Россия". Сокровищница России Конечно же, Югра – регион, обеспечивающий экономическую и энергетическую безопасность всей России. "Доля региона в общем объеме эксплуатационного бурения в Российской Федерации – 65%", - сообщила губернатор. Югорскими нефтяниками за 10 месяцев этого года добыто 180,3 миллиона тонн нефти, 24,3 миллиарда кубических метров природного и попутного нефтяного газа. В пробную эксплуатацию введены Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. "Ведется активная научная работа в интересах нефтегазовой отрасли, с целью достижения независимости от иностранных технологий и поставщиков", - сообщила Комарова. В Югре будет создан Цифровой нефтегазовый полигон. Это нейроассистент, который поможет в разработке трудноизвлекаемых запасов нефти и газа (ТрИЗы). Уже сейчас их число в Югре составляет 22,9%. Для Югры – именно ТрИЗы являются перспективными углеводородами. Выгода для инвесторов По оценке губернатора, Югра – лидер по работе с инвестициями. У региона – высокие позиции в инвестиционных рейтингах, а аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило наивысшую оценку региона в плане инвестиционной стабильности и надежности. "В Югре понимают, что от того, как чувствует себя бизнес, зависит и рост экономики, а значит, и качество жизни людей", - подчеркнула Комарова. В регионе уже работает 11 техно- и индустриальных парков, созданы особая экономическая зона и инновационный научно-технологический центр. В инвестпослании, которое составило вторую часть обращения, Наталья Комарова анонсировала новые меры поддержки как для бизнеса, так для инвесторов. Будут развиваться беспилотные транспортные системы, использование которых предполагает доставку грузов в труднодоступные районы, мониторинг пожаров, наблюдение за месторождениями. В Югре будет создан оператор инфраструктуры беспилотных авиационных систем. Будет произведена донастройка мер поддержки, особенно с учетом предстоящего вхождения двух муниципалитетов Югры в Арктическую зону РФ. Получит развития такая мера поддержки для бизнеса, как "Недвижимость за 1 рубль". Именно столько будут платить арендаторы в год за объекты муниципальной и государственной собственности, нуждающиеся в ремонте. При условии, естественно, проведения ремонта. Поддержку получат и интернет-предприниматели, реализующие продукцию через интернет-платформы. Благодаря программе "Кэшбек на маркетплейсы" часть расходов на оплату операций в Сети возьмет на себя региональный бюджет. "Власти Югры подписали соглашение с крупнейшим в России маркетплейсом Wildeberries о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству транспортно-логистического складского комплекса в Сургутском районе. Объем инвестиций – шесть миллиардов рублей, будет создано пять тысяч новых рабочих мест. За пять лет с начала реализации проекта (2024 – 2028 годы) в консолидированный бюджет автономного округа поступит 2,3 миллиарда рублей", - рассказала Комарова. Также благодаря льготным займам будет происходить стимулирование инвесторов. Поставщики товаров и услуг могут получить финансирование на сумму до 70% инвестиций, а сами инвесторы получат налоговые преференции. Кроме того, для поддержки инвесторов в регионе будут постепенно убираться административные барьеры. Заработает синхронизированная с ФНС, Госуслугами и Корпорацией МСП государственная информационная система "Югра открытая". Также статус государственной информационной системы получит программное обеспечение "Инвестбюджет", которое позволяет оценить инвестпроект по 200 показателям и тем самым определить как его надежность, так и приоритетность для региона. А гарантированное инвестирование лучшие проекты будут получать в том числе и от инвестиционного фонда автономного округа, который начнет работу в ближайшее время. Вместе с людьми Послание губернатора Натальи Комаровой было составлено не только на материале аналитики и статистики. Насущные нужды жителей Югры губернатор узнавала из первых уст, в процессе общения с местными жителями. В процессе подготовки документа Комарова посетила 22 муниципалитета, трансляцию встреч с жителями посмотрело 5,5 миллиона человек, было получено 12,6 тысячи комментариев в соцсетях, поступило 122 тысячи сообщений. Во время послания губернатора в зале присутствовало несколько инициативных граждан – авторов обращений. "Благодаря разговору с людьми актуализировали 24 государственные программы на следующий бюджетный цикл", - рассказала Комарова. В числе приоритетов 2024 года, сформированных по пожеланиям югорчан, создание системы дистанционного наблюдения за состоянием больных диабетом и артериальной гипертензией, открытие Центра активного долголетия, новые меры поддержки семей с детьми (это поручение также и президента, объявившего 2024 год – Годом Семьи), расширение категории получателей семейного капитала, открытие специализированных семейных МФЦ. "Следующий год в Югре станет годом народного сплочения", - объявила Комарова. По ее словам, речь идет о сплочении вокруг Югры, президента и соединение всех югорчан в единую команду развития региона. В финале выступления Комарова объявила о старте необычной акции – эстафеты рукопожатий для пожеланий крепкого здоровья президенту и передачи ему крепкого северного рукопожатия от всех жителей региона. Запустил эту эстафету школьник из Сургута Марк Шагин, который в начале октября попросил Комарову передать президенту подарок. Во время обращения губернатор объявила, что подарок до адресата дошел. И теперь, что вполне символично, юный Марк запустил новый флэшмоб – эстафету рукопожатий.

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https://ria.ru/20231128/yugra-1911968649.html

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https://ria.ru/20231124/rezidenty-1911506550.html

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Артем Смирнов

югра, сургут, сургутский район, наталья комарова