https://ria.ru/20231206/yamal-1914162286.html

Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале

Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале - РИА Новости, 06.12.2023

Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале

Спортсмены из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли участие в фестивале по мини-футболу "Кубок Полярного Урала", который прошел в ямальском... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

волноваха

мини-футбол

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САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Спортсмены из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли участие в фестивале по мини-футболу "Кубок Полярного Урала", который прошел в ямальском городе Лабытнанги, сообщила пресс-служба главы региона. "Участвовали 12 команд из Москвы, Архангельской области, Коми, Башкортостана, Ямала. В регион приехали 10 юных спортсменов из Волновахи", — говорится в сообщении. Волновахские ребята впервые приняли участие в фестивале. Уже больше полугода детский футбольный клуб (ДФК) "Ямал" поддерживает дружбу с футболистами подшефного муниципалитета. Расширение географии стало возможным благодаря средствам гранта губернатора округа и спонсорской помощи. Команду "Каскад" из Волновахи ДФК "Ямал" обеспечили экипировкой: игровой формой, спортивными костюмами, теплыми куртками, обувью. Фестиваль включил в себя не только традиционные матчи, но и соревнования по технической и физической подготовке, образовательные семинары для тренеров, открытые тренировки с детьми. Также участники побывали в стойбище оленеводов и сыграли в футбол на снегу, уточняют власти. По итогам фестиваля лучших спортсменов выявили в трех номинациях: на лучшую техническую подготовку, в соревнованиях по мини-футболу и по физической подготовке. В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из Шенкурска (Архангельская область), второе место — у ребят из Воркуты (Республика Коми), на третьем месте — команда из Инты (Республика Коми). Фестиваль по мини-футболу среди юношей 13-14 лет проводится с 2004 года детским футбольным клубом "Ямал". В этом году он прошел в 20-й раз. Ямал оказывает помощь в развитии физической культуры и спорта подшефному региону. В начале июня окружной департамент совместно со спортивным управлением Волновахи сформировал план спортивных мероприятий до конца 2023 года. Уже ведется работа над графиком 2024 года, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231206/salekhard-1914158220.html

https://ria.ru/20231124/shkola-internat-1911737628.html

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волноваха

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, волноваха, мини-футбол