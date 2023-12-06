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Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале - РИА Новости, 06.12.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:13 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/yamal-1914162286.html
Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале
Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале - РИА Новости, 06.12.2023
Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале
Спортсмены из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли участие в фестивале по мини-футболу "Кубок Полярного Урала", который прошел в ямальском... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:13
2023-12-06T17:13
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
волноваха
мини-футбол
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САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Спортсмены из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли участие в фестивале по мини-футболу "Кубок Полярного Урала", который прошел в ямальском городе Лабытнанги, сообщила пресс-служба главы региона. "Участвовали 12 команд из Москвы, Архангельской области, Коми, Башкортостана, Ямала. В регион приехали 10 юных спортсменов из Волновахи", — говорится в сообщении. Волновахские ребята впервые приняли участие в фестивале. Уже больше полугода детский футбольный клуб (ДФК) "Ямал" поддерживает дружбу с футболистами подшефного муниципалитета. Расширение географии стало возможным благодаря средствам гранта губернатора округа и спонсорской помощи. Команду "Каскад" из Волновахи ДФК "Ямал" обеспечили экипировкой: игровой формой, спортивными костюмами, теплыми куртками, обувью. Фестиваль включил в себя не только традиционные матчи, но и соревнования по технической и физической подготовке, образовательные семинары для тренеров, открытые тренировки с детьми. Также участники побывали в стойбище оленеводов и сыграли в футбол на снегу, уточняют власти. По итогам фестиваля лучших спортсменов выявили в трех номинациях: на лучшую техническую подготовку, в соревнованиях по мини-футболу и по физической подготовке. В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из Шенкурска (Архангельская область), второе место — у ребят из Воркуты (Республика Коми), на третьем месте — команда из Инты (Республика Коми). Фестиваль по мини-футболу среди юношей 13-14 лет проводится с 2004 года детским футбольным клубом "Ямал". В этом году он прошел в 20-й раз. Ямал оказывает помощь в развитии физической культуры и спорта подшефному региону. В начале июня окружной департамент совместно со спортивным управлением Волновахи сформировал план спортивных мероприятий до конца 2023 года. Уже ведется работа над графиком 2024 года, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20231206/salekhard-1914158220.html
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ямал, волноваха, мини-футбол
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Волноваха, Мини-футбол

Спортсмены из ДНР приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на Ямале

© iStock.com / matimixМини-футбол
Мини-футбол - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / matimix
Мини-футбол
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Спортсмены из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли участие в фестивале по мини-футболу "Кубок Полярного Урала", который прошел в ямальском городе Лабытнанги, сообщила пресс-служба главы региона.
"Участвовали 12 команд из Москвы, Архангельской области, Коми, Башкортостана, Ямала. В регион приехали 10 юных спортсменов из Волновахи", — говорится в сообщении.
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Вчера, 16:36
Волновахские ребята впервые приняли участие в фестивале. Уже больше полугода детский футбольный клуб (ДФК) "Ямал" поддерживает дружбу с футболистами подшефного муниципалитета. Расширение географии стало возможным благодаря средствам гранта губернатора округа и спонсорской помощи.
Команду "Каскад" из Волновахи ДФК "Ямал" обеспечили экипировкой: игровой формой, спортивными костюмами, теплыми куртками, обувью. Фестиваль включил в себя не только традиционные матчи, но и соревнования по технической и физической подготовке, образовательные семинары для тренеров, открытые тренировки с детьми. Также участники побывали в стойбище оленеводов и сыграли в футбол на снегу, уточняют власти.
По итогам фестиваля лучших спортсменов выявили в трех номинациях: на лучшую техническую подготовку, в соревнованиях по мини-футболу и по физической подготовке. В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из Шенкурска (Архангельская область), второе место — у ребят из Воркуты (Республика Коми), на третьем месте — команда из Инты (Республика Коми).
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24 ноября, 20:44
Фестиваль по мини-футболу среди юношей 13-14 лет проводится с 2004 года детским футбольным клубом "Ямал". В этом году он прошел в 20-й раз.
Ямал оказывает помощь в развитии физической культуры и спорта подшефному региону. В начале июня окружной департамент совместно со спортивным управлением Волновахи сформировал план спортивных мероприятий до конца 2023 года. Уже ведется работа над графиком 2024 года, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалВолновахаМини-футбол
 
 
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