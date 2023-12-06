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В Якутии определят лучших в национальных видах спорта - РИА Новости, 06.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
15:01 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/yakutiya-1914129909.html
В Якутии определят лучших в национальных видах спорта
В Якутии определят лучших в национальных видах спорта - РИА Новости, 06.12.2023
В Якутии определят лучших в национальных видах спорта
Лучших в национальных видах спорта определят в Якутии до конца года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:01
2023-12-06T15:01
республика саха (якутия)
россия
якутск
владимир путин
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Лучших в национальных видах спорта определят в Якутии до конца года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Чемпионаты по мас-рестлингу, борьбе хапсагай и национальному многоборью, турнир по прыжкам через нарты и другие соревнования по традиционным видам спорта проводятся в декабре до конца текущего года в разных районах республики - Намском, Таттинском, Нюрбинском, Вилюйском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Оймяконском и в городе Якутске", - информирует пресс-служба. По словам главы региона Айсена Николаева, в Якутии делают все, чтобы развивать национальные виды спорта. В республике создана инфраструктура для занятий традиционными видами спорта. В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы" в Якутске обновили республиканский центр национальных видов спорта "Модун". Комплекс расширили за счет строительства универсального игрового зала на 350 зрительских мест, построили прыжковый манеж длиной 63 метра. Это позволило не только сделать более комфортными тренировки спортсменов, но и сделать национальные виды спорта более зрелищными, привлекательными для широкой аудитории. Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в Якутии появляются новые возможности для массовых занятий физкультурой и спортом: строятся и ремонтируются объекты, проводятся соревнования. Проект является частью национального проекта "Демография", который в 2019 году инициировал президент России Владимир Путин. Один из массовых видов спорта - мас-рестлинг вышел на всероссийский и мировой уровни. "На сегодня в мире этим видом спорта занимаются уже 33,5 тысячи человек, из них в зарубежных странах - более 17,3 тысячи человек, в других регионах России - порядка 10 тысяч, в Якутии - более 6,2 тысячи спортсменов. По поручению главы республики в Якутске будет создан международный центр мас-рестлинга", - отметили в пресс-службе Свыше 30 крупных спортивных объектов открылись в Якутии за последние пять лет по различным программам, включая президентский нацпроект. "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась в республике в 1,7 раза, составив в 2023 году 55% общей численности населения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/sportkompleks-1913850959.html
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россия, якутск, владимир путин, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Владимир Путин, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
В Якутии определят лучших в национальных видах спорта

В Якутии до конца года определят лучших в национальных видах спорта

© РИА Новости / Болот Бочкарев | Перейти в медиабанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Проспект Ленина в городе Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Лучших в национальных видах спорта определят в Якутии до конца года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Чемпионаты по мас-рестлингу, борьбе хапсагай и национальному многоборью, турнир по прыжкам через нарты и другие соревнования по традиционным видам спорта проводятся в декабре до конца текущего года в разных районах республики - Намском, Таттинском, Нюрбинском, Вилюйском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Оймяконском и в городе Якутске", - информирует пресс-служба.
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По словам главы региона Айсена Николаева, в Якутии делают все, чтобы развивать национальные виды спорта. В республике создана инфраструктура для занятий традиционными видами спорта. В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы" в Якутске обновили республиканский центр национальных видов спорта "Модун". Комплекс расширили за счет строительства универсального игрового зала на 350 зрительских мест, построили прыжковый манеж длиной 63 метра. Это позволило не только сделать более комфортными тренировки спортсменов, но и сделать национальные виды спорта более зрелищными, привлекательными для широкой аудитории.
Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в Якутии появляются новые возможности для массовых занятий физкультурой и спортом: строятся и ремонтируются объекты, проводятся соревнования. Проект является частью национального проекта "Демография", который в 2019 году инициировал президент России Владимир Путин.
Один из массовых видов спорта - мас-рестлинг вышел на всероссийский и мировой уровни. "На сегодня в мире этим видом спорта занимаются уже 33,5 тысячи человек, из них в зарубежных странах - более 17,3 тысячи человек, в других регионах России - порядка 10 тысяч, в Якутии - более 6,2 тысячи спортсменов. По поручению главы республики в Якутске будет создан международный центр мас-рестлинга", - отметили в пресс-службе
Свыше 30 крупных спортивных объектов открылись в Якутии за последние пять лет по различным программам, включая президентский нацпроект. "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась в республике в 1,7 раза, составив в 2023 году 55% общей численности населения", - говорится в сообщении.
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