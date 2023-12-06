https://ria.ru/20231206/yakutiya-1914127514.html

Глава Якутии поручил построить новую амбулаторию в поселке Юрюнг-Хая

Глава Якутии поручил построить новую амбулаторию в поселке Юрюнг-Хая - РИА Новости, 06.12.2023

Глава Якутии поручил построить новую амбулаторию в поселке Юрюнг-Хая

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение о строительстве новой амбулатории в Юрюнг-Хая арктической Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:55

2023-12-06T14:55

2023-12-06T14:56

республика саха (якутия)

общество

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение о строительстве новой амбулатории в Юрюнг-Хая арктической Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона в ходе рабочей поездки в Анабарский район проверил состояние врачебной амбулатории поселке Юрюнг-Хая. "Он дал распоряжение правительству Республики Саха о строительстве нового здания для медицинского объекта в том числе с привлечением средств президентского нацпроекта", - рассказали в пресс-службе. Юрюнг-Хаинская врачебная амбулатория размещается в деревянном приспособленном здании 1991 года постройки. Николаев отметил, что он находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает санитарным требованиям. "Хотя по нормативам в Юрюнг-Хае должен быть только фельдшерско-акушерский пункт, мы видим, что участковая больница поселку, который находится в экстремальных условиях, просто необходима. Здесь неделями из-за пурги и сильных ветров может отсутствовать наземное и воздушное сообщение. И даже рядовая травма может привести к тяжелым последствиям", – подчеркнул глава республики. Отмечается, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны в 2019 году, в Якутии введено рекордное количество объектов, включая республиканский перинатальный и республиканский кардиососудистый центры, две центральные районные больницы, 65 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретены 229 единиц автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единицы медицинского оборудования. Также до конца года введут республиканский онкоцентр. "В Юрюнг-Хаинской врачебной амбулатории за счет средств федерального бюджета регулярно обновлялся медицинский транспорт, в Анабарской центральной районной больнице, которая находится более чем в 140 километрах от поселка Юрюнг-Хая, в 2022 году проводился капитальный ремонт больничного комплекса: отремонтированы полы, проведены работы по внутренней отделке стен, капитальный ремонт инженерных сетей, кровли, системы водоснабжения, элеваторного узла", - добавили власти.

https://ria.ru/20231204/yakutiya-1913541163.html

https://ria.ru/20231204/kapital-1913677724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика саха (якутия), айсен николаев