https://ria.ru/20231206/vuzy-1914212749.html
Малков: в рязанских вузах представлены почти все направления подготовки
Малков: в рязанских вузах представлены почти все направления подготовки - РИА Новости, 06.12.2023
Малков: в рязанских вузах представлены почти все направления подготовки
В вузах Рязанской области представлены практически все направления подготовки, спрос на квалифицированные кадры в регионе колоссальный, сообщил губернатор Павел РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:53
2023-12-06T19:53
2023-12-06T20:23
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. В вузах Рязанской области представлены практически все направления подготовки, спрос на квалифицированные кадры в регионе колоссальный, сообщил губернатор Павел Малков в ходе встречи с заместителем министра науки и высшего образования РФ Дмитрием Афанасьевым. По информации пресс-службы правительства Рязанской области, Дмитрий Афанасьев посетил регион с рабочей поездкой. В ходе встречи с главой региона обсуждались вопросы дальнейшего развития научного и образовательного потенциала рязанских вузов, их участия в федеральных проектах и конкурсах. "В Рязанской области в высшей школе представлены практически все направления подготовки. Оказываем им поддержку с учетом запросов, которые есть в экономике и в обществе. Спрос на квалифицированных специалистов колоссальный. У нас в регионе реализуется большое количество инвестпроектов, есть индустриальный парк, строятся и запускаются современные предприятия. Главный вопрос – компетентные кадры. Конечно, у вузов в этом вопросе ключевая роль. Мы видим, что они развиваются. Со своей стороны, всегда им помогали и продолжим это делать", - цитирует Малкова его пресс-служба. По словам Афанасьева, главная цель его рабочей поездки – знакомство с работой и достижениями рязанских вузов, а также обсуждение имеющихся проблемных вопросов и вариантов их решения. Он отметил, что в Рязанской области налажено эффективное взаимодействие между образовательными учреждениями, органами власти и производством, что позволяет вести активную, целенаправленную работу по подготовке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, говорится в сообщении. "Павел Викторович, огромное Вам спасибо за это. Президентом РФ поставлена задача – повысить качество такой работы. И, конечно, это можно сделать только при консолидирующей роли руководства области и соответствующих подразделений", – подчеркнул Дмитрий Афанасьев.
https://ria.ru/20231129/avtobusy-1912695837.html
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, рязанская область, павел малков, россия
Рязанская область, Общество, Рязанская область, Павел Малков, Россия
РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. В вузах Рязанской области представлены практически все направления подготовки, спрос на квалифицированные кадры в регионе колоссальный, сообщил губернатор Павел Малков в ходе встречи с заместителем министра науки и высшего образования РФ Дмитрием Афанасьевым.
По информации пресс-службы правительства Рязанской области, Дмитрий Афанасьев посетил регион с рабочей поездкой. В ходе встречи с главой региона обсуждались вопросы дальнейшего развития научного и образовательного потенциала рязанских вузов, их участия в федеральных проектах и конкурсах.
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"В Рязанской области в высшей школе представлены практически все направления подготовки. Оказываем им поддержку с учетом запросов, которые есть в экономике и в обществе. Спрос на квалифицированных специалистов колоссальный. У нас в регионе реализуется большое количество инвестпроектов, есть индустриальный парк, строятся и запускаются современные предприятия. Главный вопрос – компетентные кадры. Конечно, у вузов в этом вопросе ключевая роль. Мы видим, что они развиваются. Со своей стороны, всегда им помогали и продолжим это делать", - цитирует Малкова
его пресс-служба.
По словам Афанасьева, главная цель его рабочей поездки – знакомство с работой и достижениями рязанских вузов, а также обсуждение имеющихся проблемных вопросов и вариантов их решения. Он отметил, что в Рязанской области налажено эффективное взаимодействие между образовательными учреждениями, органами власти и производством, что позволяет вести активную, целенаправленную работу по подготовке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, говорится в сообщении.
"Павел Викторович, огромное Вам спасибо за это. Президентом РФ поставлена задача – повысить качество такой работы. И, конечно, это можно сделать только при консолидирующей роли руководства области и соответствующих подразделений", – подчеркнул Дмитрий Афанасьев.
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