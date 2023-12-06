https://ria.ru/20231206/vsu-1914112961.html

Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных

Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных - РИА Новости, 06.12.2023

Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе Работино и Лукьяновского на запорожском направлении, потери Киева составили до 55... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:17

2023-12-06T14:17

2023-12-06T14:22

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе Работино и Лукьяновского на запорожском направлении, потери Киева составили до 55 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лукьяновское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231206/territorii-1914110709.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность