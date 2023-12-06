Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 06.12.2023 (обновлено: 14:22 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/vsu-1914112961.html
Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных
Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных - РИА Новости, 06.12.2023
Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе Работино и Лукьяновского на запорожском направлении, потери Киева составили до 55... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:17
2023-12-06T14:22
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e7ab2fe9d5fdb8c1cb0d8bfcd3003b3.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе Работино и Лукьяновского на запорожском направлении, потери Киева составили до 55 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лукьяновское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231206/territorii-1914110709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3db43baac23217848fb7f45446fa3bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили 55 военных

Минобороны: ВСУ за сутки на Запорожском направлении потеряли до 55 бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе Работино и Лукьяновского на запорожском направлении, потери Киева составили до 55 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лукьяновское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории
Вчера, 14:11
 
РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала