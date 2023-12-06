https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914235524.html

Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец

Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец - РИА Новости, 06.12.2023

Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман вышел встречать президента России Владимира Путина к месту подъезда автомобиля рядом со входом во дворец... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:01

2023-12-06T23:01

2023-12-06T23:01

в мире

россия

саудовская аравия

оаэ

владимир путин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

эльвира набиуллина

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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман вышел встречать президента России Владимира Путина к месту подъезда автомобиля рядом со входом во дворец "Аль-Ямама", где проходят переговоры, он тепло приветствовал российского лидера и несколько раз похлопал его по руке во время разговора по дороге в зал заседаний. Момент прибытия Путина на переговоры с саудовским кронпринцем и приветствие членов двух делегаций руководителями стран показал саудовский телеканал Al Ekhbaria. Во время представления членов российской делегации наследный принц с улыбкой пожал всем руки, в том числе главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, которая оказалась единственной женщиной в составе делегации. Особенно теплым рукопожатием и радостным смехом он приветствовал главу Чечни Рамзана Кадырова и главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Президент России прибыл в среду с рабочим визитом в Саудовскую Аравию из соседних ОАЭ, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном в формате рабочего завтрака.

https://ria.ru/20231206/politika-1914221089.html

россия

саудовская аравия

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в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), эльвира набиуллина