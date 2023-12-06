Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец
Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец, где идут переговоры
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман вышел встречать президента России Владимира Путина к месту подъезда автомобиля рядом со входом во дворец "Аль-Ямама", где проходят переговоры, он тепло приветствовал российского лидера и несколько раз похлопал его по руке во время разговора по дороге в зал заседаний. Момент прибытия Путина на переговоры с саудовским кронпринцем и приветствие членов двух делегаций руководителями стран показал саудовский телеканал Al Ekhbaria.
Во время представления членов российской делегации наследный принц с улыбкой пожал всем руки, в том числе главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, которая оказалась единственной женщиной в составе делегации. Особенно теплым рукопожатием и радостным смехом он приветствовал главу Чечни Рамзана Кадырова и главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
Президент России прибыл в среду с рабочим визитом в Саудовскую Аравию из соседних ОАЭ, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном в формате рабочего завтрака.