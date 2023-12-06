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Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец - РИА Новости, 06.12.2023
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23:01 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914235524.html
Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец
Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец - РИА Новости, 06.12.2023
Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман вышел встречать президента России Владимира Путина к месту подъезда автомобиля рядом со входом во дворец... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:01
2023-12-06T23:01
в мире
россия
саудовская аравия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
эльвира набиуллина
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман вышел встречать президента России Владимира Путина к месту подъезда автомобиля рядом со входом во дворец "Аль-Ямама", где проходят переговоры, он тепло приветствовал российского лидера и несколько раз похлопал его по руке во время разговора по дороге в зал заседаний. Момент прибытия Путина на переговоры с саудовским кронпринцем и приветствие членов двух делегаций руководителями стран показал саудовский телеканал Al Ekhbaria. Во время представления членов российской делегации наследный принц с улыбкой пожал всем руки, в том числе главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, которая оказалась единственной женщиной в составе делегации. Особенно теплым рукопожатием и радостным смехом он приветствовал главу Чечни Рамзана Кадырова и главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Президент России прибыл в среду с рабочим визитом в Саудовскую Аравию из соседних ОАЭ, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном в формате рабочего завтрака.
https://ria.ru/20231206/politika-1914221089.html
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саудовская аравия
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в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), эльвира набиуллина
В мире, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Эльвира Набиуллина
Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец

Наследный принц СА встретил Путина возле входа во дворец, где идут переговоры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман вышел встречать президента России Владимира Путина к месту подъезда автомобиля рядом со входом во дворец "Аль-Ямама", где проходят переговоры, он тепло приветствовал российского лидера и несколько раз похлопал его по руке во время разговора по дороге в зал заседаний. Момент прибытия Путина на переговоры с саудовским кронпринцем и приветствие членов двух делегаций руководителями стран показал саудовский телеканал Al Ekhbaria.
Во время представления членов российской делегации наследный принц с улыбкой пожал всем руки, в том числе главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, которая оказалась единственной женщиной в составе делегации. Особенно теплым рукопожатием и радостным смехом он приветствовал главу Чечни Рамзана Кадырова и главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
Президент России прибыл в среду с рабочим визитом в Саудовскую Аравию из соседних ОАЭ, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном в формате рабочего завтрака.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Уже не США. О чем договорился Путин с ближневосточными партнерами
Вчера, 21:25
 
В миреРоссияСаудовская АравияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Эльвира Набиуллина
 
 
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